Depuis 2013, le grand-duché de Luxembourg est gouverné par une tripartite bleue, rouge et verte composée du DP, de LSAP et de déi gréng. Si quelques tensions semblent avoir émergé ces dernières années et ont été cristallisées lors de la campagne électorale, les trois partis pourraient néanmoins repartir ensemble (si le sort des urnes est favorable). DP et LSAP auront sans doute un poids conséquent dans les résultats. Xavier Bettel (DP), le premier ministre sortant, et Paulette Lenert (LSAP), ministre de la santé, jouissent tous deux d’une bonne réputation dans les sondages.

L’autre grande question de ce scrutin concerne le CSV, le parti à tendance catholique. Dans l’opposition depuis 10 ans, le parti populaire chrétien-social peine à se faire une place. À titre indicatif, il n’a été renvoyé dans l’opposition qu’une seule fois, dans les années 70.

Quel parti a le plus à perdre ? Selon le journaliste David Marques du journal grand-ducal " Le Quotidien ", déi gréng pourrait connaître un revers à l’instar de celui observé lors des communales, ce qui pourrait leur coûter leur place au gouvernement. Si le CSV est lui aussi renvoyé une troisième fois dans l’opposition, son avenir risque de s’assombrir.

Ce dimanche, 12 partis se présenteront face aux électeurs. Les voix risquent donc de s’éparpiller. Une différence de quelques points de pourcentage peut coûter un siège ou en faire gagner un. Réponse à toutes ces questions le 8 octobre…