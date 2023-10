Pierre Tombal ? Il s’agit de cette série à succès de bandes dessinées d’humour noir, lancée au début des années 1980 par le dessinateur Marc Hardy et le scénariste Raoul Cauvin. Les histoires relatées sont courtes et articulées autour de Pierre Tombal, un fossoyeur. "Cette exposition est remarquable à plus d’un titre, souligne l’échevin de la Culture, Jonathan Martin. Par le nombre et la qualité des originaux qu’elle présente. Mais aussi par sa mise en scène déroutante, qui vaut vraiment le déplacement ! Des panneaux richement illustrés ainsi qu’un support vidéo, réalisés à la suite d’un long entretien avec Marc Hardy, viennent parachever la scénographie."

Le regretté Raoul Cauvin est également mis à l’honneur. Une partie de l’exposition revient en effet sur la relation que les deux hommes ont entretenue durant plus de quarante ans. À noter que l’exposition présente également d’autres travaux, peut-être moins connus, de Marc Hardy.

La suite dans… l’ancien funérarium

Mais ce qui fait la grande originalité de cette expo, c’est qu’elle se poursuit dans l’ancien funérarium "Grandjean-Chapelle" situé à l’arrière de la bibliothèque communale. Histoire de confronter fiction et réalité, les visiteurs sont invités à compléter leur visite par la découverte d’une exposition de la Région wallonne sur le métier de fossoyeur.

Les clichés des photographes Olivier Gilgean et Frédéric Pauwels risquent de rendre la transition assez brutale, tant leurs clichés sont percutants. Les âmes plus sensibles sont ainsi prévenues.

Enfin, notons également que la bibliothèque communale accueillera, ce dimanche 8 octobre à 14 h, le dessinateur Marc Hardy pour une rencontre sans tabou autour de "Questions de vie et de mort."

Un intitulé en référence du titre du tome XXX de la série Pierre Tombal. La rencontre sera suivie de la traditionnelle séance de dédicaces.

L’expo à l’ancien funérarium situé à la rue du Cèdre est accessible du mardi au jeudi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12 h. L’entrée est gratuite. Infos: bibliotheque@libramont.be – 061/23 34 80