Parfois méconnue, la Racinothèque de Vielsalm s’est découverte

Derrière la richesse de cette exposition se cachait une autre initiative plus que louable, celle de faire découvrir la "Racinothèque" le centre de documentation salmien. Lancée voici décennie, cette Racinothèque peut maintenant compter sur une responsable à mi-temps, Marie Hurtebise.

Cette dernière tire de l’exposition un bilan très positif. Elle souligne à la fois "l’étonnement et la satisfaction" des personnes qui en ont franchi la porte. Il est vrai que l’institution regorge de documents. Plusieurs milliers sont disponibles à la consultation, certains à l’emprunt. "Nous recevons des demandes de personnes de tous les horizons, des adultes, des plus jeunes. Certains font des recherches généalogiques, sur l’histoire de leurs familles, sur l’histoire des villages. Les sujets sont parfois plus pointus", expose la responsable.

Collecte de traces

Si l’aspect recherche et mise à disposition de documents est l’une des facettes de la Racinothèque, une autre facette est très importante: celle de la collecte de ces traces du passé. "Même s’ils semblent parfois anodins, des documents peuvent nous éclairer sur différents domaines de notre passé. Nous pouvons les recevoir en dépôts, en dons ou les numériser avant de les remettre au propriétaire. Ils seront conservés dans les meilleures conditions", poursuit Marie Hurtebise.

Ces documents sont devenus, au fil du temps, très variés: films, vidéos ou CD deviennent, à leur tour, des témoins de l’histoire de la région. Ainsi, la responsable avoue avoir un coup de cœur pour un drapeau des "Jeunes alliances agricoles du canton de Vielsalm." Un drapeau qui se trouvait dans le fond d’une caisse et dont Marie Hurtebise veut découvrir l’histoire. En attendant, la Racinothèque, ouverte chaque lundi et vendredi après-midi, se veut un lieu vivant, d’échanges et accessible à toutes et tous.

080/39 85 68 ou racinotheque@bibliotheque-vielsalm.be