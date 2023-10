Les Rochois ont dit au revoir à l’abbé Kwasi

Cette messe de rentrée de ladite Unité était en effet marquée par plusieurs événements.

Le premier moment fort ? Le placement de l’Unité Pastorale "Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe" sous le patronage de sainte Thérèse de Lisieux. Concernant le choix de sainte Thérèse, le diocèse insiste pour que les unités pastorales soient placées sous le patronage d’un saint qui n’est pas déjà le patron d’une des paroisses. "À l’église de Cielle, il y a du marbre qui a été offert par le carmel où était Sainte Thérèse. C’est d’ailleurs sa sœur, qui, à l’époque, en était la supérieure. Il y a là un lien unique, un lien spirituel que nous avons repris pour l’unité" explique le vice-doyen. Pour matérialiser ce fait, la maison paroissiale située dans la grand-rue portera le nom de sainte Thérèse. Parallèlement, une statue a été inaugurée et bénie dans le jardin du presbytère. Cette statue a été offerte par les Samaritains e Notre-Dame au service des malades.

"Vous avez fait le principal !"

Le second moment fort de la célébration ? La mise à l’honneur de l’abbé Raphaël Kwasi, appelé à d’autres fonctions, en terres namuroises, après six ans passés dans la région rochoise. Non sans émotions, l’homme souligne que, après ses 17 ans de prêtrise, cette étape a été marquante pour lui. "J’étais vicaire paroissial ici. J’ai beaucoup appris mais c’est vous qui avez fait le principal. Je vais me souvenir de vos visages, merci d’être vous", note-t-il avant une salve d’applaudissements et une remise des cadeaux.

Un petit nouveau arrive

Enfin, le troisième et dernier moment fort de cette matinée a également été assorti d’applaudissements lorsque l’abbé Auguste Moanda a présenté l’abbé Justin Bailly, appelé, lui, à exercer son ministère dans l’Unité Pastorale. Le vice-doyen évoque un "privilège pour l’Unité Paroissiale de bénéf icier les premiers de ses services." L’abbé Justin Bailly vient en effet d’être ordonné prêtre à Namur. La Roche-en-Ardenne est donc sa première affectation. S’il n’a pas pis la parole, il a pu compter sur l’abbé Raphaël Kwasi qui lui a donné quelques informations. "Tu as ici une très belle communauté qui a besoin de tes services et de tes sacrifices. Tu vas vivre un merveilleux ministère." Un moment de convivialité a ponctué cette rentrée de l’unité paroissiale, particulière à plus d’un titre.