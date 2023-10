L'église de Tontelange hébergera un match d'improvisation ce samedi

Pour cette occasion, le public présent assistera à une confrontation entre deux équipes prêtes à tout pour faire passer une belle soirée. Cette fois les Avocats du Diable (Namur) s’opposeront aux Improbables (Grand-Duché du Luxembourg).

Ce sont donc deux équipes composées d’improvisateurs de différents horizons et nationalités que le public pourra découvrir. Les Improbables ont été fondés en 2020 par huit improvisateurs issus d’ateliers organisés par la Fédération Luxembourgeoise d’Improvisation.

Mais à quoi doivent donc s’attendre les spectateurs ? Jean-Luc Bodeux, membre du Cercle Culture, répond que "personne ne le sait, et surtout pas eux. Les thèmes et catégories leur sont livrés sur scène par un arbitre au caractère bien trempé. Le reste se déroule sous les yeux du public, dans un spectacle unique. Les improvisateurs sont simultanément les comédiens, scénaristes et metteurs en scène des histoires qu’ils construisent ensemble, instantanément. Juste pour le public. Et juste pour un soir."

Cette soirée sera aussi une belle occasion de s’échauffer avant la 29e édition du Mondial d’improvisation qui reviendra en Belgique du 19 au 28 octobre, après un premier passage en 2017. Les villes de Bruxelles, Namur, Wavre, Louvain-la-Neuve, mais aussi Libramont accueilleront des équipes venues de Belgique, Suisse, France, Luxembourg du Québec.

Pour acheter ses places, rendez-vous sur www.helloasso.com.

Le prix d’entrée est fixé à 8 € pour les adultes et à 4 € pour les 6-12 ans.

Infos au 0496/47 19 74