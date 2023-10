La pomme dans tous ses états ce week-end à Rachecourt

Au menu, stands didactiques, artisans variés qui mettront la pomme au centre de leurs créations, stands gastronomiques avec des préparations diverses à base de pommes, produits du terroir, marché avec diverses sortes de pommes dont les anciennes variétés, possibilité de faire presser ses propres récoltes de pommes.

Le fiston a pris le relais du paternel

Le syndicat d’initiative de Rachecourt est l’organisateur de la fête depuis 1989. Il s’appuie sur les associations locales qui donnent un coup de main et tiennent des stands leur permettant d’alléger les finances de leur association.

José Bosseler, membre du syndicat d’initiative, puis secrétaire et président, a été de toutes les initiatives. L’année dernière, il a décidé de céder le flambeau, tout en restant disponible avec son épouse pour donner le coup de main. C’est son fils, Grégory, qui a pris sa succession. "Lors de la fête de l’année dernière, se souvient Grégory, des villageois se sont inquiétés d’une éventuelle disparition de notre fête de la pomme avec le départ de mon père. Je les ai rassurés. Pour moi, il n’était pas question de laisser tomber cette fête qui a bercé mon enfance et qui me laisse tellement de grands souvenirs. Avec quelques autres jeunes, on a décidé de reprendre le collier. Ce n’est pas demain que la fête des pommes de Rachecourt disparaîtra."

Un sentier à ne pas louper

D’un point de vue pratique, la fête démarre dès 9h et se poursuit jusqu’à 18 h. Vu le nombre de véhicules stationnés dans le périmètre du village, la circulation autour du village s’effectue dans un seul sens, de 8h à 20 h.

Outre les stands didactiques, artisanaux et gastronomiques, de nombreuses animations seront disséminées dans le centre ou déambuleront dans les rues du village. Animations musicales avec Los Tabascos et Accord’Champêtre, jeux, tir à l’arc et spéléo-box, spectacle avec le mime Pilip, découverte de métiers artisanaux avec un tourneur sur bois, une tisserande, une fileuse, une dentellière, la réalisation de bannetons…

Par ailleurs, une visite du sentier de la mémoire et du musée James Moffat s’impose. Il retrace l’histoire du crash de deux bombardiers anglais au-dessus du village le 31 mars 1944

Dès 11 h 30, deux menus, où la pomme est à l’honneur, sont servis uniquement sur réservation, avec comme plat principal une choucroute 4 viandes (réservations au 0496/51 28 90) ou la Touffaye du chef (réservation 0496/62 13 57).

L’entrée générale est de 3 €.