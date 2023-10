La clignette wallonne de Michel Francard: Toûrner a cou d’poyon (vidéo)

Même si vous avez déjà compris qu’il s’agit d’une issue défavorable pour l’entreprise risquée, appréciez la saveur de cette expression: toûrner a cou d’poyon. Il y est question de poyon, nom que vous connaissez peut-être dans son emploi affectueux à l’égard des petits enfants: mu ptit poyon et, au féminin, ma ptite poyète.

Mais le sens premier de poyon est "poussin", le petit de la poule, poye en wallon. Au passage, remarquez que la série poye, poyon, poyète en wallon a un air de famille plus marqué que poule, poussin, poulette en français.

Mais revenons à nos poyons, et plus précisément à cou d’poyon. Comment comprendre ce cou ? Ne cherchez pas du côté du français coup, qui donnerait "à coups de poussin", comme on dit "à coups de bâton". Ce n’est pas davantage l’homonyme cou qui désignerait le col du volatile.

Il s’agit plutôt du mot wallon qui nomme en trois lettres – comme le français – la partie la moins noble de l’anatomie. L’entreprise qui bat de l’aile va toûrner a cou d’poyon, littéralement "tourner à cul de poussin". On dirait en français qu’elle va tourner en eau de boudin, qu’elle va tourner à rien.

Mais pourquoi "à cul de poussin" ? Outre le caractère riquiqui de la chose, sachez qu’elle est souvent garnie, chez les poussins, de fientes malodorantes. Ce qui signifie une issue bien merdique pour notre affaire !

Retrouvez toutes les clignettes wallonnes de Michel Francard à l’adresse suivante: https://www.lavenir.net/dossier/regions/luxembourg/2023/04/13/la-clignette-wallonne-de-michel-francard-6Z3W5R52Z5AD3PZMUYEELETMOQ/