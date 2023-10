Il risque la prison pour une bagarre au MPA Festival à Dampicourt

Me Marie Discret défend la partie civile qui, de son côté, ne se souvient de rien. "Mon client a reçu un violent coup de poing qui l’a projeté au sol. Il a perdu connaissance. Inconscient, il a été frappé, par des coups de pied, sur tout le corps et même au visage. Ses blessures, avec une double fracture de la mâchoire, ont occasionné un arrêt de travail de plus d’un mois et les rapports médicaux attestent qu’il en gardera des séquelles permanentes."

Le MPA Festival attire chaque année plus de 6 000 festivaliers, dont un grand nombre de Français qui n’ont que quelques kilomètres à parcourir pour traverser la frontière. Même si d’importantes mesures sont prévues pour la sécurité, les bagarres sont récurrentes. La substitute du procureur du roi, Céline Monnaie, comme Me Discret, ne crois pas un mot de la version du prévenu. "Il existe plusieurs témoins complètement indépendants, sans compter les PV des policiers, constate la représentante du ministère public. Tout concorde, c’est précis, détaillé, irréfutable. Les seules choses qui ne concordent pas, ce sont les déclarations du prévenu. Même la version de l’ami qui l’accompagnait est contradictoire avec la sienne." Le bagarreur a déjà un casier judiciaire avec, entre autres, une condamnation pour conduite sous influence. "Sa condamnation était assortie de mesures probatoires, souligne Mme Monnaie. Il n’a pas daigné les respecter." L’avocat de la défense, Me Fabrice Hagnier, du barreau de Verdun, a demandé l’acquittement de son client, "vu qu’il y a un doute sur l’auteur des coups et que le doute doit bénéficier à l’accusé." Le ministère public a requis un an de prison et 800 € d’amende. "Et je m’oppose à toutes mesures de clémence, conclut la substitute. Il a déjà eu sa chance."

Le juge André Jordant rendra sa décision le 8 novembre.