Étang Rémy à Habay: l’association Alba interpelle le Conseil

"La philosophie de l’Alba a toujours été de placer l’action citoyenne au centre du projet, mais nous constatons que cette vision n’est pas partagée ou peu prise au sérieux par le Collège, regrette le porte-parole. Il existe actuellement deux projets qui ne communiquent pas entre eux. Un projet à court terme, partant des citoyens, qui vise à mettre à disposition le site aux baigneurs par une mise en fonctionnement grâce aux nombreux bénévoles. Un autre projet, de long, de très long terme, visant à rénover le site par la vision physique et hydraulique. Ce projet est inscrit dans le PCDR de la Commune. Mais c’est un projet à trop long terme: nous n’avons toujours pas de planning nous permettant d’être rassurés sur la faisabilité du projet lui-même."

L’association explique que l’étang Rémy est pourtant un véritable atout touristique pour la Ville, en témoignent les nombreux signataires de la pétition remise au Conseil par l’ASBL.

Olivier Barthélémy, en charge du projet, tient à rassurer les membres de l’association. "Je souhaite rectifier une inexactitude concernant le projet à long terme. Ce projet est bel et bien sur les rails et est maintenant dans le moyen, voire à court terme. Le planning a été défini lors d’une réunion du comité d’accompagnement le 22 mai 2023. Le permis d’urbanisme a été déposé, l’enquête publique est en cours, elle se termine ce vendredi. Le point de clôture de l’enquête publique sera à l’ordre du jour du Collège du 9 octobre." Les travaux devraient démarrer courant 2024, suivant l’attribution du marché.

Un compromis qui fait débat

Un projet de convention entre La Bourriche, la Ville et Alba n’a toujours pas été trouvé, malgré les longues négociations.

"De quel côté se trouve la Commune ? Pourquoi toujours favoriser la pêche alors que le compromis a été négocié et devait être approuvé par toutes les parties ?"

Olivier Barthélémy a répondu sur ce point. "Une version consolidée, intégrant les remarques des deux parties, a été validée par le Collège et envoyée aux deux associations en date du 14 juillet. À ce jour, seule La Bourriche a approuvé cette dernière version. Je n’ai pas encore reçu de retour d’Alba, et je tiens à souligner qu’il est toujours possible d’amender ce document."

Tous s’accordent à féliciter le travail des bénévoles d’Alba. L’interpellation s’est déroulée en toute courtoisie, hormis une altercation par un membre de l’association en fin d’interpellation.