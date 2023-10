Aller écouter le brame du cerf ? "Oui, mais en respectant la nature" (vidéo)

Habitant Strainchamps (Fauvillers), Gilles Vandeputte a plusieurs cordes à son arc. D’abord diplômé de l’école hôtelière en Flandre puis travaillant dans la brigade d’Alain Ducasse, chef étoilé reconnu, il s’est ensuite engagé dans l’armée chez les Chasseurs Ardennais où il est resté six ans. La vie de famille se faisant, il s’est ensuite reconverti en tant qu’assistant-expert géomètre dans une société grand-ducale. Mais passionné de nature depuis toujours, il a décidé de lancer sa société The Southern Expérience en activité complémentaire en début d’année.

"Aller dans la nature, c’est très à la mode pour l’instant, mais…"

Une société avec laquelle il souhaite sensibiliser et éduquer les gens au bien-vivre en milieu naturel et ce, dans toutes les communes que compte le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. "Le respect de la nature est vraiment très important pour moi, dit-il. Aller dans la nature, c’est très à la mode pour l’instant. Beaucoup de personnes y vont avec les bonnes intentions, mais n’ont pas les connaissances adéquates pour s’y rendre de manière correcte."

Pour le brame, Gilles Vandeputte met tout en œuvre pour que les personnes qui l’accompagnent passent un bon moment et dans les bonnes conditions. Muni de jumelles adaptées, d’une tenue de camouflage foncée et d’une lampe frontale, Gilles apprend, à un groupe de quatre personnes, à repérer, observer et à se déplacer en toute discrétion. "La première fois que je suis allé au brame, je devais avoir quatre ans, explique-t-il. L’expérience m’est restée. Nous nous rendons compte de la puissance des arbres qui nous entourent puisque nous prenons place dans des grands massifs forestiers. Nous nous rendons compte aussi de la puissance du cerf qui brame. Cela respire la sérénité. Et puis, quand nous avons la chance de l’apercevoir, c’est d’autant plus impressionnant. Cette ambiance de la nuit qui tombe avec en fond le hurlement du cerf, c’est incroyable."

"Autour du feu, les langues se délient"

Au fil des années, certains spots sont de plus en plus prisés. "Ce sont souvent des gens du coin qui veulent écouter le brame, mais vous avez aussi d’autres personnes que moi qui organisent des sorties, reprend Gilles. Mais pas de la même manière puisque je propose un repas au coin du feu par la suite, ce qui apporte une autre dimension au brame." En pleine nature et au clair de lune, Gilles Vandeputte emmène en effet les passionnés déguster un repas, cuit dans les flammes et à même les braises, jusque dans la nuit "dans le but de rassembler les gens et que chacun raconte son parcours de vie. Avec le feu et cette ambiance particulière, les langues se délient toujours un peu, ce qui est très sympa."

Le jeune papa, ravi de partager ses anecdotes et d’écouter celles des autres, n’hésite pas à s’enfoncer un peu plus dans la vallée une fois le dessert pris, pour être au plus près de la nature. Fort de son expérience, il n’hésite d’ailleurs pas à partager son regard sur le monde, de quoi faire changer l’avis des gens sur la chasse par exemple, que beaucoup craignent en période de brame. Mais Gilles Vandeputte ne se limite pas à cette seule activité puisqu’il sensibilise également le public à travers la pêche, l’apiculture et les stages de survie.