Un "dîner presque parfait" à la sauce heydoise

Ce samedi 30 septembre avait donc lieu le Soup’Heyd presque parfait organisé par son Centre d’Animation de la localité. Le concept de cette animation est né il y a une quinzaine d’années et permet de réunir les habitants de Heyd autour d’une entrée, d’un plat et d’un dessert chez les habitants et de partager un moment un peu plus intimiste. "Au niveau de l’organisation, les gens s’inscrivent et disent s’ils veulent recevoir chez eux ou pas, explique Gaël Ancia, le président du Centre d’Animation de Heyd. Les personnes qui ne veulent pas recevoir peuvent participer aussi, notamment les jeunes par exemple. Ces personnes-là se chargent de l’apéro."