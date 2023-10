Neufchâteau: à un an des communales, tapis rouge pour la liste du bourgmesytre François Huberty

François Huberty, par ailleurs tête de liste aux régionales de juin prochain, sera aussi bel et bien candidat bourgmestre de Neufchâteau aux communales d’octobre 2024, comme nous l’annoncions en primeur.

"Mon cœur est chestrolais et ma commune mon ADN", nous dit-il. D’accord, mais s’il doit choisir entre un poste de député régional et de bourgmestre, que fera-t-il ? "Et pourquoi pas les deux ? demande-t-il. Si l’électeur le souhaite, bien entendu. Ce serait bon à la fois pour ma commune et la province de pouvoir relayer directement les dossiers à Namur."

L’arrivée de l’ex-échevin Vincent Parache confirmée chez Unis Vers

Tête de la liste d’Unis Vers, dont il dit qu’elle est complète, qui sera dévoilée avant la fin de cette année, M. Huberty confirme la présence de Vincent Parache, qui avait été échevin des Travaux et de l’Agriculture sous le mayorat de Michèle Mons delle Roche. M. Parache avait récolté 1077 suffrages à la 15e place (!) de la liste Pour Vous tirée par Yves Evrard, lors du dernier scrutin communal local de juin 2019, puisqu’on avait revoté à Neufchâteau.

La 3e Piste va changer de nom pour rester en piste et dans la majorité

De son côté, Mariline Clementz, qui a la particularité d’avoir été échevine dans deux majorités différentes au cours de cette législature, confirme qu’elle est repartante. "Je me représente et on aura bien une liste qui ne s’appellera plus la 3e Piste dont le nom se justifiait voici 5 ans. Avec notre groupe, on y réfléchit, puis on verra qui sera candidat. La moitié du groupe est repartante."

L’échevine affirme qu’il n’est pas encore dit qu’elle sera tête de liste ! "C’est le groupe qui décidera", avoue-t-elle. Lors de la 1re réunion, nous avons décidé de continuer et donc d’avoir notre propre liste".

Mariline Clementz : "Je n’ai pas retourné ma veste, le problème ne venait pas de moi"

Quand on lui demande si l’électeur ne va pas lui reprocher d’avoir retourné sa veste en 2021 pour se retrouver dans une autre majorité, elle répond que sous le mayorat de Mme Mons delle Roche, il n’y avait aucune entente: "Le problème ne venait pas de moi, mais d’eux, qui ne s’entendaient pas. Dire que j’ai changé de bord est inexact. C’est seulement un autre groupe qui m’a demandé de faire une majorité et j’ai accepté parce que leurs projets correspondaient aux valeurs de mon groupe." L’échevine Clementz se verrait bien rempiler: "Nous espérons faire partie d’une majorité pour faire passer nos projets".

De manière réaliste, sa liste espère renouveler son siège: "Ce sera suffisant pour être dans une majorité, même si le fait d’être à deux de notre groupe faciliterait les choses pour nous", conclut-elle.

Yves Evrard poussera une liste que tirera Simon Defat, candidat bourgmestre

"Je ne serai plus tête de liste. Je l’ai été quatre fois. Simon Defat, notre candidat bourgmestre, tirera l’équipe", lance d’emblée Yves Evrard qui confirme qu’il sera le suppléant de Willy Borsus aux régionales de juin 2024. La liste Pour Vous, qui est de facto amputée des trois poids lourds Michèle Mons delle Roche (1 264 voix), Philippe Bruliau (1034) et Vincent Parache (1077) est en pleine reconstruction: "Nous cherchons encore des dames, dit M. Evrard.

Yves Evrard dénonce "La légèreté de MM. Parache, Bruliau et Mme Mons delle Roche"

Il réfute l’idée selon laquelle s’il avait renoncé à être député pour devenir mayeur à la place de Mme Mons delle Roche, il serait encore bourgmestre aujourd’hui: "Je ne serais plus mayeur depuis longtemps, hélas. Partir avec seulement un siège de plus c’est déjà risqué, mais avec MM. Parache, Bruliau et Mme Mons et la légèreté avec laquelle ils ont fait capoter une majorité en trois jours, je me serais retrouvé dans la même situation ! Et plus vite qu’on ne le croit, car Mme Mons voulait être bourgmestre à tout prix et ne pas partager le mandat avec Simon Defat. Rester député était une bonne stratégie si tout le monde avait joué le jeu". M. Evrard poussera la nouvelle liste et prévient: "Clairement, il y a un candidat mayeur, c’est Simon Defat. On verra après comment les choses se passeront. Si les gens me plébiscitent, je prendrai mes responsabilités au niveau communal".

Michèle Mons delle Roche : "Je ne sais pas encore ce que je vais faire" Monter une liste ?

La conseillère indépendante Michèle Mons delle Roche laisse, dit-elle, "planer le doute sur ses intentions". Le choix pour elle est très restreint. En effet, il est impossible de rejoindre la liste de M. Defat pour cause d’incompatibilité d’humeur ; celle de M. Huberty est déjà complète, et il y a vraiment peu de chance que l’ancienne bourgmestre intègre celle de Mme Clementz.

Si elle se présente, elle n’aura donc d’autre choix que de monter sa propre liste.

Philippe Bruliau : "Je ne me représenterai pas aux prochaines communales"

Le conseiller indépendant Philippe Bruliau se tâtait depuis un bon bout de temps. Aujourd’hui, il a tranché: "Je ne me représenterai pas. Pas dans la configuration actuelle. J’ai un métier très chronophage et je veux donner plus de temps à ma famille. Monter une liste ? C’est un travail à temps plein ça, hein. Il y a de très nombreuses personnes de qualité et compétentes à Neufchâteau, mais qui n’ont pas le temps pour cela."