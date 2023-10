L’imposition des infirmières françaises en Belgique à nouveau reportée

Petit rappel

Souvenez-vous. Il existe, depuis 1962, une convention qui prévoit une imposition en France des travailleurs frontaliers français du secteur privé et public (et donc les infirmières). Il était prévu que les travailleurs frontaliers français seraient finalement imposés en Belgique au-delà du 1er janvier 2034. Mais lors d’une concertation belgo-française en 2021, une nouvelle convention stipulait que les travailleurs du secteur public seraient imposés en Belgique, et ce, dès le 1er janvier 2023, contrairement aux travailleurs du secteur privé qui pouvait jouir de cette convention jusqu’en 2034. Une véritable douche froide.

Quoi de neuf ?

Lors de la commission finances de ce mercredi 4 octobre 2023, le ministre responsable a confirmé sa volonté de trouver une solution durable. Des contacts sont en cours avec le ministère français qui se charge de ce dossier, mais pour se laisser le temps d’accoucher d’une nouvelle convention sûre et précise, le moratoire est à nouveau prolongé d’un an, jusqu’au 1er janvier 2025. D’ici là, le texte aura plus que probablement abouti, nous dit-on.