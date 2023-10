Libramont: Hélène Arnould hésite à se représenter et Christoph Mouzon ne sera plus candidat aux communales de 2024

Autrement écrit, si la liste qui était tirée par Hélène Arnould veut être aux commandes de la Ville l’an prochain, elle ne devra compter que sur elle-même et décrocher une majorité absolue. On imagine mal en effet une union avec la liste de Jonathan Martin. Celui-ci le confirme: "En fonction du choix de l’électeur, je suis repartant avec la même majorité."

La liste écolo et celle de Jonathan Martin vont fusionner

Et si l’électeur ne le choisit pas, alors ? "Je me suis préparé aux 3 scénarios suivants, rétorque-t-il: soit je suis élu et pour autant que Chevi ne fasse pas une majorité absolue, je repars avec mes actuels collègues au collège, soit je suis dans l’opposition, soit je ne suis pas élu."

En tout cas, un rapprochement est en cours entre la liste que tirera encore M. Martin, avec celle d’écolo emmenée par Monique Pierret en 2018 et qui n’avait pas décroché de siège: "On est en discussion et on doit encore avoir l’approbation de notre régionale pour commencer à négocier avec M. Martin, mais cela avance. De toute façon, 4 listes à Libramont, c’est trop", confirme l’écolo Mme Pierret.

Que feront Daniel Ledent et Francis Steifer ?

Même son de cloche de M. Martin qui confirme que les choses avancent pour intégrer écolo dans son groupe qui réunit actuellement des partisans de Défi et du PS: "On va élargir le socle et fatalement, il faudra qu’on trouve un autre nom à la liste", dit-il. Une liste qui a la bénédiction du PS et sur laquelle on se demande si Daniel Ledent et Francis Steifer en seront ou pas. Même réflexion pour Cédric Willay, l’actuel président du CPAS.

Jacques Balon sera-t-il tête de liste de Libr@Vous ?

Et les deux poids lourds ? "Chez nous, il reste pas mal d’inconnues, nous confie Roland Déom qui est repartant. Les situations familiales et professionnelles des uns et des autres les font réfléchir. Je pense que de 25 à 30% des élus de Libra@Vous ne se représenteront pas", calcule M. Déom qui ajoute qu’il y croit: "Chevi est passée de 14 à 10 élus, et nous ne sommes qu’à un siège d’une majorité absolue…"

Avec quels candidats ? Hélène Arnould, tête de liste en 2018 et cheffe de groupe, se demande si elle se représentera !; la députée provinciale Marie-Ève Hannard sera candidate à la province et à sa propre succession. Quant à Jacques Balon, il dit attendre qui ira ou pas et quel sera le projet, dit-il. Quand on lui demande s’il pourrait rejoindre ses amis MR de la liste Chevi, il écarte l’idée immédiatement: "Impossible pour moi de quitter la liste pour me présenter ailleurs. Ce sera donc Libr@Vous ou rien." Et s’il prenait la tête de cette liste laissée vacante ?

Du côté de Chevi, il y aura de nouveaux visages, confie la bourgmestre Laurence Crucifix, qui va tirer cette liste et qui est candidate à sa succession: "Un peu plus de 50% des membres sont repartants et il faudra composer avec l’absence de Christoph Mouzon", dit-elle.

Christoph Mouzon : "Après vingt ans au collège, je ne me représenterai plus"

Christoph Mouzon ne sera plus sur aucune liste. Il laissera la place: "Toutefois, je continuerai à assumer mon job à la Commune jusqu’à la fin de mon mandat. Qu’on ne se méprenne pas, je partirai en parfaite entente avec mes collègues. Si j’ai décidé d’arrêter, c’est parce que je ne peux plus supporter l’évolution de la politique telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui. Je ne suis pas en phase ni avec les réseaux sociaux, sur lesquels je ne suis pas d’ailleurs, ni avec toutes ces technologies qui vous obligent à répondre dans la seconde. Je suis bien dans mes baskets et je suis heureux. Aussi, je comprends que des politiciens arrêtent à cause de la pression de ces réseaux sociaux."

Paul Jérouville, l’homme aux 9 mandats à la commune, se décidera fin octobre

L’autre inconnue c’est ce que fera Paul Jérouville ? Lui qui pesait 1 375 voix en 2018 dira à la fin du mois s’il se représente ou pas,. Il compte 9 législatures de 6 ans au conseil communal et était déjà conseiller avant les fusions de 1977!

Tête de liste en 2018, Hélène Arnould hésite à se représenter

Hélène Arnould ne sera pas tête de liste de Libr@Vous. Elle risque même de ne plus figurer sur celle-ci dans un an. "En cinq ans des choses ont changé dans ma vie privée (elle est devenue l’heureuse maman de deux enfants depuis 2018) et dans ma vie professionnelle. Je me pose des questions en alignant les pour et les contre et j’hésite. Je ne sais pas si je serai encore sur une liste aux communales. En tout cas, si je devais me représenter, ce ne serait pas pour briguer un poste à responsabilités."

Exit donc l’idée de siéger au collège ou de prendre la présidence du CPAS. Alors, que fera celle qui avait engrangé 1 446 voix en octobre 2018 ? Difficile à dire à un an des élections. Des discussions intenses vont avoir lieu dans les 15 prochains jours au sein de la liste. Soit Mme Arnould dit stop pour cette fois-ci, soit elle accepte de se présenter à une place quelconque dans le but d’être élue conseillère communale.

Jonathan Martin ne sera candidat qu’à la commune

Jonathan Martin (Défi) ne sera plus candidat ailleurs qu’aux communales de Libramont. Y aura-t-il encore une liste Défi aux régionales, fédérales et provinciales ? Défi a toujours présenté des candidats ces 15 dernières années.