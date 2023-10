"Je peux pas, j’ai piscine à Virton" est suvi par 1000 personnes sur Facebook et Instagram: qui sont-ils?

Malgré nos tentatives pour mieux connaître ce groupe et ses intentions, "Je peux pas, j’ai piscine à Virton" a refusé de répondre toutes les questions que nous leur avions soumises.

Et c’est bien regrettable car notre journal et nos lecteurs auraient aimé en savoir plus sur les réels objectifs de ce groupe qui suit de près la politique virtonnaise et diffuse des posts régulièrement sur Facebook et Instagram depuis septembre 2021. Avec 1100 followers (c’est une belle réussite), de l’humour et des commentaires bien étayés et documentés.

Les élus du groupe Citoyens, qu’on serait tenté de voir derrière ces posts critiques, ont tous juré leurs grands dieux qu’ils n’avaient rien à voir avec "Je peux pas, j’ai piscine à Virton".

Alors il y a 15 jours, nous avons lancé une première invitation à JPPJPAV. Avec le souhait de rencontrer ses rédacteurs à visage découvert et sans dévoiler leur identité. Premier refus, courtois, mais refus quand même. Ils tiennent à leur anonymat.

Nous avons alors changé d’approche et avons proposé à JPPJPAV qu’ils nous répondent par mail. Toujours aucune réponse favorable.

Tout au plus, ils nous ont répondu: "Notre anonymat nous est cher. Nous sommes en train de repenser notre engagement, avec l’intention de favoriser un véritable débat politique et citoyen."