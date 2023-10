Culot, qui faisait encore les campagnes électorales "à l’ancienne" en cabanant dans chaque maison de sa commune, avait dépassé les 1 600 voix au dernier scrutin de 2018 et était de loin le plus populaire ("78% des électeurs IC ont voté pour François Culot, c’est énorme", a analysé Annick Van den Ende, stratège mathématique chez les Citoyens).

Wauthoz, indispensable

La liste majoritaire IC, orpheline de son leader pour les élections d’octobre 2024, pourra compter sur son nouveau capitaine Vincent Wauthoz, 64 ans, déjà vieux routier MR de la politique communale et provinciale.

Parfois en tension durant cette législature avec des membres de son propre collège (demandez à Michel Themelin, Annie Goffin ou même à François Culot ce qu’ils en pensent), Vincent Wauthoz reste un juriste, excellent connaisseur des marchés publics, dont aucun exécutif ne peut se passer. Jusqu’aux élections en 2024, il endossera sans difficulté l’écharpe de maire, dont il rêvait secrètement depuis son adolescence.

"On a plein de personnalités différentes au sein de notre collège et ça crée parfois des tensions, c’est normal, commente l’échevine Nathalie Van de Woestyne, co-présidente des IC et qui a l’habitude de jouer le consensus. Mais je dois souligner que l’entente est excellente avec nos partenaires Écolo et Ensemble Autrement. Nous avons une feuille de route à suivre encore un an avec eux et plusieurs projets à mener. Nous avons de nouveaux jeunes qui ont adhéré récemment aux IC et serons fin prêts d’ici un an", termine Nathalie Van de Woestyne.

Écolo voudrait rempiler

Un qui apprécie beaucoup Wauthoz et estime que c’est "un partenaire sûr et loyal ", est Roald Wyckmans, responsable de la locale Écolo Virton. "J’ai appris à connaître et apprécier cette équipe. François Culot était un vrai animateur. Vincent Wauthoz est très bon négociateur. Nathalie Van de Woestyne une bonne chef d’équipe. Et Philippe Legros, un partenaire loyal en qui nous avons eu une confiance mutuelle", dit Roald Wyckmans, qui verrait bien les élus écolos poursuivre l’aventure avec les IC au-delà de 2024, du moins si les électeurs leur font de nouveau confiance.

L’échevine Annie Goffin, qui aura 76 ans en 2024, sera toujours candidate pour soutenir la liste, mais en tout cas ne briguera plus un poste d’échevin.

Attendre fin octobre

Reste alors la grande inconnue: quelle va être la stratégie des deux groupes de la minorité Citoyens et Engagés pour reconquérir le pouvoir ?

Emmenés par Étienne Chalon, ancien échevin, les Citoyens avaient fait un bon score en 2018, mais insuffisant face à l’élan populaire envers François Culot (IC).

"Nous étions une toute nouvelle formation politique en 2018 et avons déjà conquis 6 sièges. Cette fois, six ans plus tard, nous nous sentons plus fort, nous avons relancé une démarche participative avec nos membres et de nouveaux adhérents. Nous lançons une nouvelle dynamique, avec plein d’idées", avance Annick Van den Ende, porte-parole des IC.

On n’en saura pas plus.

Les Citoyens ainsi que les Engagés (qui ont, eux, 3 élus dans l’opposition) annoncent qu’ils communiqueront officiellement à la fin de ce mois sur leurs perspectives.

Tous les indicateurs vont vers une liste unique Citoyens/Engagés qui aurait du poids, c’est certain. Mais avec qui pour la mener ? Étienne Chalon, qui se fait plus discret ? Ou Michel Mullens, arrivé plus récemment en politique, et qui ne cache pas ses ambitions ?

Au PS, on repart de zéro

On se demande ce que doivent penser les anciens patrons du PS à Virton, les Elie Deworme et Claude Baudoin, de l’évolution de leur parti au plan local ?

Angèle Duvivier, présidente des socialistes de Virton, précise qu’une liste "rouge, étiquetée PS", est en cours de formation et se présentera aux élections dans un an, "porteuse de valeurs et de projets axés sur le social et l’humain". Cette USC de Virton, soutenue par la députée Mélissa Hanus, a coupé les liens avec la liste socialiste "Ensemble Autrement" qui s’est présentée aux élections de 2018. Philippe Legros, seul élu de cette liste au conseil communal, siège donc jusqu’en fin de législature, mais sans l’appui de sa famille politique de base ! "C’est compliqué. Moi en tout cas, je termine mon mandat encore un an. Il y a beaucoup de respect au sein de la majorité actuelle. Mais je ne serai plus candidat en 2024", commente Philippe Legros.