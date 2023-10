Vivalia va venir présenter son projet aux élus de Musson : "Je viendrai juste par politesse", répond un conseiller de la majorité

En fin de conseil de ce lundi soir, trois points concernaient des participations communales à Vivalia, 36 000 € pour l’aide médicale urgente, 3 219 € pour l’extra-hospitalier (crèche) et 18 056 € pour le fonds d’investissement pour le projet Vivalia 2025. Les points ont été approuvés, mais plusieurs votes négatifs et abstentions ont alimenté le débat. Le conseiller de la majorité Jean-Jacques Boreux a tenu à expliquer son abstention: "J’ai toujours émis mes doutes concernant Vidalia 2025. Il n’y a jamais eu d’étude scientifique prouvant l’utilité d’un tel projet et je suis très sceptique quant à nos capacités à le financer sur le long terme. Mais nous sommes en démocratie et les ministres Tellier et Borsus ont donné leur accord. La messe est dite et je me plie à cette décision, mais qu’on ne me force pas à dire que je l’approuve."