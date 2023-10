Vielsalm; les plus beaux fleurissements ont été récompensés par les Aînés

Un concours coordonné par le Plan de cohésion sociale. Les fleurissements étaient évalués et cotés sur base de différents critères, comme l’aspect général, l’harmonie des compositions, ou la diversité des espèces et des couleurs. Cette année, un bonus était octroyé pour la biodiversité et le caractère durable des décorations. Le jury, qui n’a pas eu la tâche facile, était composé de quatre membres du CCCA, d’un membre du personnel communal responsable du fleurissement et d’une professeure en horticulture. Ses délibérations ont débouché sur les conclusions suivantes. Dans la catégorie "Balcon/terrasse/façade": le 1er prix revient à Françoise Bruyère de Petit-Thier, le deuxième à Geneviève Biemont de Bihain, et le troisième à Jeannine Jacob de Rencheux. Dans la catégorie "Maison" Grégory Neulens de Ville-du-Bois, s’empare de l’or devant Frédéric Lehaire de Vielsalm et Ginette Roesch de Priesmont. Un coup de cœur est décerné à Lauriane Wilmotte de Bihain.