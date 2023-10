Têtes de liste confirmées chez Les Engagés luxembourgeois: François Huberty à la Région, Benoît Lutgen au fédéral

Benoît Lutgen au fédéral

C’est l’actuel député européen et bourgmestre de Bastogne Benoît Lutgen qui emmènera à nouveau la liste fédérale pour Les Engagés en province de Luxembourg "Notre ambition est vraiment d’essayer d’obtenir deux sièges de députés Engagés au Parlement fédéral pour mieux défendre les spécificités des Luxembourgeois. Les enjeux sont cruciaux au fédéral, notamment en termes de sécurité et de santé qui seront mes deux priorités. Des moyens doivent être dégagés à cette fin pour que les 3 000 policiers demandés soient enfin recrutés et affectés équitablement, y compris dans l’ensemble de la province de Luxembourg. En matière de santé, il faut absolument renforcer la première ligne de soins qui prend en charge plus de 80% des problèmes de santé et donc augmenter le nombre de médecins généralistes et de spécialistes en particulier en province de Luxembourg. Tous les dossiers impliquant la Grande Région et singulièrement le sort des travailleurs transfrontaliers continueront, dans la foulée du travail de Josy Arens, d’être des points d’attention majeurs."

Au fédéral, Benoît Lutgen formera un duo en tête de liste avec l’échevine de Marche-en-Famenne Valérie Lescrenier (44 ans) en charge notamment de la transition écologique et numérique. "Mes priorités iront à la création d’emplois dans les zones semi-urbaines et rurales en s’appuyant sur les nouvelles technologies, l’innovation, le savoir-faire et la valeur ajoutée. Mais encore une nette amélioration du pouvoir d’achat, une meilleure offre de transports en commun et le maintien des services publics de proximité, tout comme favoriser la participation citoyenne."

La 1re suppléance est, quant à elle, attribuée à la conseillère provinciale et bourgmestre de Rouvroy, Carmen Ramlot. Parmi ses priorités: "Je connais les difficultés des indépendants et je m’engagerai pour leurs droits et ceux de leurs employés. Je compte également m’investir en matière de sécurité, de santé et de bien-être."

François Huberty à la Région

C’est le jeune architecte et bourgmestre de Neufchâteau François Huberty (37 ans) qui mènera la liste régionale en province de Luxembourg. En décembre 2022, ce dernier a repris la présidence provinciale des Engagés, succédant ainsi à René Collin. "Notre objectif est de rester la première force politique de la province de Luxembourg. Les Engagés sont présents dans 2/3 des majorités en province et nous y comptons plus de 20 bourgmestres. Nous voulons, chez Les Engagés, continuer à défendre les habitants des zones rurales, dont les intérêts sont trop souvent bafoués. Prenons par exemple le Schéma de développement du territoire (SDT) qui a provoqué une véritable levée de bouclier. Ce SDT, c’est tout simplement la mort de nos villages et de la ruralité en général. C’est incroyable qu’il soit porté par un ministre luxembourgeois d’adoption."

François Huberty formera un tandem en tête de liste avec l’actuelle députée fédérale et sénatrice, l’Arlonaise Anne-Catherine Goffinet (45 ans), qui a déjà connu deux législatures sur les bancs des Parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Mes priorités, seront, entre autres, la ruralité, le tourisme, l’éducation, la petite enfance et la culture."

La 1re suppléance de la liste régionale est confiée à Camille Maîtrejean (33 ans), conseillère communale à Florenville depuis 2018 et collaboratrice des Engagés au Parlement wallon depuis presque 10 ans. Elle est par ailleurs secrétaire du Festival international des Arts de la rue de Chassepierre. Ses priorités: l’environnement, le climat, l’énergie et les relations internationales.