Les têtes de liste confirmées chez Les Engagés: François Huberty à la Région, Benoît Lutgen au Fédéral

À la Région, c’est François Huberty, le bourgmestre de Neufchâteau et président des Engagés en province de Luxembourg, qui emmènera donc la liste avec l’actuelle députée fédérale et sénatrice, l’Arlonaise Anne-Catherine Goffinet. La 1re suppléance de la liste régionale du Luxembourg a été confiée à Camille Maitrejean, conseillère communale de Florenville depuis 2018 et collaboratrice des Engagés au Parlement wallon depuis presque 10 ans.