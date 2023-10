Le corps d’Ilyas Kösker avait été retrouvé sans sa tête à Érezée : trois accusés devant la cour d’assises de Liège

Une perquisition a été réalisée chez lui et il a été placé sous mandat d’arrêt. Omar Ettaleb a affirmé lors de son premier interrogatoire qu’il avait aperçu Ilyas Kösker pour la dernière fois le soir des faits, alors qu’il partait pour l’Allemagne avec un Turc.

L’arrestation de Zakaria El Bouraqui a permis d’obtenir ses premiers aveux. Il a reconnu sa participation dans les faits et exposé qu’Ilyas Kösker avait été tué par Omar Ettaleb. Celui-ci voulait s’emparer de sa Golf 6. Selon la version de Zakaria El Bouraqui, Ilyas Kösker avait été tué alors qu’il était au volant du véhicule, par Omar Ettaleb qui se trouvait à l’arrière du véhicule, alors que Ilyas Kösker conduisait.

Zakaria El Bouraqui avait indiqué que le corps avait été emballé dans un plastique avant d’être abandonné et brûlé à Erezée. Il avait précisé qu’ils avaient acheté de l’essence dans une station. Sur le lieu de l’abandon du corps, ils ont constaté qu’ils n’avaient pas de briquet. Ils sont retournés à la station, qui était alors fermée. Ils ont ensuite acheté un briquet à une personne présente sur le parking avant de retourner près du cadavre, auquel Omar Ettaleb a mis le feu.

El Bouraqui avait précisé qu’ils étaient retournés sur place quelques jours après pour déplacer le corps. C’est à cette occasion que la tête s’était détachée du corps et avait glissé dans une rivière. Le corps a été retrouvé à l’état de squelette calciné et recouvert de branchages. Il ne possédait plus sa tête et six vertèbres cervicales. Cette partie de la dépouille avait été retrouvée par des promeneurs en 2022.

Les auditions des enquêteurs se poursuivront mercredi.