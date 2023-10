La mobilité ferroviaire va s’accélérer entre la Belgique et le Grand-Duché

C’est là qu’une lettre d’intention relative au renforcement de la coopération ferroviaire entre les deux pays a été signée par les deux ministres. Avec la vision commune de mettre en place un rail transfrontalier plus rapide, plus moderne, plus accessible et mieux relié aux autres modes de déplacement.

Un objectif qui passe par trois axes: doubler la part de navetteurs empruntant le train entre les deux pays d’ici 2040 ; doubler le volume de fret ferroviaire transitant entre la Belgique et le Luxembourg d’ici 2040 également ; rendre le train encore plus attractif en réduisant les temps de parcours entre les deux capitales.

La ligne 162 Bruxelles-Luxembourg est évidemment visée, après des décennies d’attente et de promesses. "L’amélioration est en marche depuis quelques mois avec la signature des contrats entre l’État belge et la SNCB pour un refinancement, l’achat de nouveau matériel, de l’investissement dans le réseau en province de Luxembourg où 700 millions ont été investis depuis 3 ans pour améliorer la mobilité entre la province de Luxembourg et Luxembourg-Ville, explique Georges Gilkinet. 45 000 Belges passent la frontière pour aller travailler dont 15% en train. Il faut faire augmenter ce chiffre. Grâce notamment aux trains M7 double étage nouvelle génération qui vont régler le problème de capacité pour les étudiants le dimanche soir."

Davantage de parkings

La première perspective est à l’horizon 2026. "C’est la mise en service d’un train direct entre Libramont et Luxembourg-Ville sans rupture de charge en gare d’Arlon. Ce qui ne nécessitera plus de changer de train, annonce François Bausch. Le Grand-Duché a aussi acheté du matériel roulant Concordia déjà livré en partie et qui sera encore livré plus tard, et qui est homologué pour rouler aussi en Belgique."

Deuxième bonne nouvelle, on va augmenter entre Libramont et Arlon les capacités de park and ride sur toutes les gares pour accueillir les frontaliers belges qui peuvent prendre des correspondances plus facilement.

La fin des travaux avancée sur la 162

Les chantiers sur la ligne 162, prévus jusqu’en 2031, pourraient se terminer deux ans plus tôt. "Nous allons demander, avec François Bausch, un soutien de la Communauté européenne en termes de subsides aux deux États, pour terminer ces travaux et les accélérer et les terminer en 2029 et ainsi réduire le temps de parcours entre les deux capitales."

Concrètement, cela ramènera à un peu plus de 2 heures, le temps de parcours entre Luxembourg-Ville et Bruxelles. "En plus de ce chantier terminé plus tôt, l’introduction de trains express ou semi-express surtout aux heures de pointe, va raccourcir de presque une heure le temps de trajet", indique encore François Bausch.

D’autres lignes sont également concernées par cette mobilité belgo-luxembourgeoise. "Rodange est une plateforme multimodale du Grand-Duché très importante et on va voir ce qu’on peut faire de Virton à Arlon et à Athus. C’est très important", poursuit le ministre luxembourgeois.

Le fret n’est pas oublié

"La coopération entre les deux pays se poursuivra pour faciliter les convois de marchandises transfrontaliers, avec un accent mis sur la ponctualité aux passages des frontières. Les investissements se poursuivront dans l’infrastructure et l’interopérabilité des systèmes", poursuit le ministre grand-ducal.

Pour tenir ces échéances, un comité de pilotage a été mis en place. Il survivra aux deux ministres Écolos, s’ils ne devaient pas être réélus (les élections ont lieu cette année au Grand-Duché et l’année prochaine en Belgique) et sera chargé avec les entreprises ferroviaires de mener à bien ces objectifs.