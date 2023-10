La maison des jeunes de Lierneux a ouvert ses portes: un sacré succès

Ces projets, ils sont nombreux, et, insiste notre interlocuteur, "ils viennent de la base, c’est-à-dire des jeunes. Chose remarquable, dans ces projets, il y a également des idées de réalisations pour la collectivité, des projets citoyens. À titre d’exemple, la rénovation du belvédère de Lierneux a ainsi été citée."

Engouement réel

Pour ces projets, la MJ peut compter sur une très belle fréquentation: "Il y a un réel engouement pour le MJ et elle a toute sa place à Lierneux. Si on se penche sur des statistiques, depuis le début de cette année, 60 jeunes différents sont venus ici. Ce qui fait une moyenne de presque 8 jeunes par journée d’ouverture", expose Olivier Cocq, qui répète ses maîtres mots: "Confiance et responsabilités".

Des axes qui sont développés en collaboration, notamment, avec les MJ de Vielsalm et de Gouvy, proches géographiquement. Manque à cette MJ sa reconnaissance officielle, ce qui lui ouvrirait la porte aux subsides et à des appels à projets spécifiques. Les voyants semblent bien être au vert et la décision est attendue avant la fin de l’année. La journée portes ouvertes organisée et son succès, auprès de publics différents, ne peuvent qu’être des adjuvants à cette reconnaissance.