Preuve en est ce lundi au conseil avec le lancement des marchés pour la réfection de deux ponts touchés par les eaux. Si ces deux points ne susciteront pas de débats, il n’en sera pas de même pour la reconstruction du terrain synthétique du foot de Mormont, lui aussi victime des intempéries. "C’est un dossier que l’on attend depuis longtemps, à Mormont plus qu’ailleurs", lance, en introduction, le bourgmestre Michel Jacquet, soulignant que le coût estimé, 404 365 € HTVA, "est plus élevé que ce qui était annoncé".

Terrain en herbe ?

Jean-François Collin (min.) note d’emblée: "Je vois des travaux classiques. Or, le terrain a été deux fois victime des inondations. Il faut être réaliste, on peut encore en craindre. Est-il possible de sécuriser plus le terrain ?" Daniel Dumont, échevin des Travaux, explique que des aménagements à des pertuis, en amont, ont été faits. Pour lui, une des solutions est de refaire le terrain en hauteur: "Cela demande un permis d’urbanisme et six mois supplémentaires", constate-t-il. Le conseiller Jean-Marie Martin (min.) se dit "perplexe" face à ce dossier et aux futurs risques d’inondations: "Pourquoi pas un beau terrain en herbe ? Il faut évidemment soutenir le sport, notamment pour notre jeunesse, mais je doute sur la pertinence de ce dossier. Le club intervient-il ?" À cette dernière question, le mayeur répond par la négative. Lui aussi avance que le "bon sens" serait dans le terrain en herbe. Mais le club n’en veut pas, Daniel Dumont ajoutant que sans synthétique, ce serait la "fin du club. Les gamins ne veulent plus jouer dans la boue."

Club important

Jean-Marie Martin se réinterroge: "Est-on assez riche pour refaire un terrain synthétique ?" Sur ce point, le bourgmestre rétorque et synthétise: "On est jamais assez riche. Le club est important, il y a énormément de jeunes et on ne leur fera pas entendre raison." Au vote, Jean-Marie Martin s’abstient, le reste du conseil optant pour la réfection du synthétique. Notons que dans les rangs de la majorité, Martine Henrotin et Nicolas Detroux étaient excusés. En fin de séance, il a été annoncé que le prix de l’eau ne serait pas revu à la hausse cette année, malgré l’augmentation du coût vérité. L’hypothèse d’une augmentation n’est pas exclue dans le futur et l’échevin Daniel Dumont explique que la Commune a entamé des travaux de recherche et de prospection pour garantir son alimentation en eau.