Des dossiers éoliens à foison à Vaux-sur-Sûre: "On n’y comprend plus rien", admet le bourgmestre

Et le mayeur de faire le point sur les dossiers sur la table. " À Sibret, rue du Fortin, le promoteur voulait trois mâts. Il a reçu le permis pour deux. Nous, on n’en veut pas et on est en recours. Lui en veut toujours trois et est aussi en recours. Celle qui devait être installée chez Aldi a été refusée. Il y a aussi le dossier en parallèle de l’autoroute à Remichampagne-Belleau. Le dossier a aussi été cassé. Et le dossier Chenogne est au Conseil d’État. On a un peu l’impression qu’on veut nous noyer dans les projets alors que, finalement, nous n’avons qu’un avis à apporter."

Des projets déjà inscrits au cas où…

Le bourgmestre a également présenté les modifications budgétaires en incluant un subside Pollec qui pourrait être voué à des projets énergie et environnement comme un agent est déjà dévoué à cette tâche. Il pointe encore une hausse des prestations de service. "On a dû changer le prestataire pour le montage et le démontage du chapiteau communal, explique M. Besseling. On est passé de 600 € à 1 600 €. Il s’agit donc d’un subside indirect pour toutes les associations." En charge des finances, il a également inscrit des projets à l’extraordinaire comme la création d’un tiers lieu (ancienne poste, 800 000 € dont 680 000 € de subsides), la rénovation énergétique de la maison de village d’Hompré (900 000 €, subsides de 435 000 €), la nouvelle crèche à Sibret (1 570 000 €, subsides de 583 000 € ; et la Commune ne payera plus de location du bâtiment actuel, soit 24 000 € par an). "Ainsi, si les travaux sont lancés, les crédits seront inscrits." Et d’annoncer aussi les budgets pour un auteur de projet pour le centre de Chenogne, pour quatre modules à l’école de Remichampagne ou encore le car communal.

RAVeL et place à Chenogne

Dans le cadre du PCDR, la Commune lance aussi son dernier projet pour la période 2014-2024 avec la réhabilitation du tronçon Senonchamps-Lavaselle et le réaménagement de la place de Chenogne. "Cela sera profitable pour les habitants de Chenogne et Mande, explique encore le mayeur Besseling. On a déjà été sur place avec la CDLR. L’objectif est de remettre un projet pour les derniers subsides de la législature en mars 2024."