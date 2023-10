Virton : des commerçants offrent des repas pour les étudiants

Une idée qui a germé déjà dans la tête du gérant de Pizza Express, Kévin Robert: "L'année dernière, j'avais eu cette idée d'offrir des pizzas pour les étudiants un temps de midi, se souvient-il. Cela avait bien marché, on avait fait plus de 220 pizzas ! Les étudiants étaient super-emballés, trouvaient l'idée cool et étaient heureux que l'on pense à eux."

Élargir le projet

Une première édition qui n'était donc appliquée que par la pizzeria virtonnaise. Début septembre, en discutant avec un confrère commerçant, le restaurateur a décidé de proposer à d'autres partenaires de participer au projet. "Je voulais renouveler mon action cette année, explique Kévin Robert. Comme je m'entends très bien avec les patrons du Celtic, on en a parlé ensemble. On s'est dit que ce serait bien de s'associer: j'offre les pizzas, et il offre une boisson aux étudiants qui vont la manger dans leur bar. Il a été emballé, on a travaillé le concept."

Le lendemain, c'était décidé: la journée d'action allait se transformer en semaine des indépendants. "J'en ai parlé à mes connaissances qui sont aussi indépendants comme moi et qui ont tout suivi le projet", se réjouit le pizzaïolo.

Un profit pour tout le monde

Initialement prévue au mois de septembre, cette semaine originale a été décalée à la première du mois d'octobre pour toucher à la fois les étudiants du secondaire, mais aussi ceux du supérieur, à Robert Schuman, ou, pourquoi pas, à Pierrard.

Ce sont donc de nombreux étudiants qui pourront profiter de l'action, mais les commerçants y retrouveront bien évidemment leur compte, Kévin Robert en est certain: "Le but, c'est de faire plaisir aux étudiants, mais aussi de se dire qu'on s'est fait connaître auprès d'eux. Ils vont pouvoir revenir tout au long de l'année, et pas seulement le temps de midi. L'année dernière, j'ai eu des parents qui sont venus en soirée: personne ne fait ça dans la région, donc leurs enfants en ont parlé."

Au programme: lundi, sandwicherie Carrefour et Neuch ; mardi, friterie Bodson et Rustique ; mercredi: kebab Ali et Skoll ; jeudi, Kev'burger et Saint-Laurent ; vendredi, Pizza express et Celtic.