banquet au château de Versailles. Dans la somptueuse galerie des Glaces.

Un des hauts lieux de l’histoire de France. Un lieu qui en jette, assurément. Un lieu plein de dorures, de peintures, de sculptures, de verroteries, de luminaires. Bref, un lieu plein de lustre et de lustres.

Et Versailles, avec sa charge de sens, sa charge symbolique, s’est retrouvé tout naturellement dans la langue. Il est devenu une référence. Et une image.

Pour dire la ressemblance, même lointaine, d’un autre lieu avec Versailles, pour dire l’éclat dudit lieu, sa grandiosité, sa magnificence, sa majestuosité (mais ça peut être aussi un spectacle par exemple, un grand spectacle où on a mis le paquet, on n’a pas regardé à la dépense), on dit: "C’est Versailles !"

Puis, il y a quelques années, une campagne d’information gouvernementale en faveur des économies d’énergie a détourné l’expression pour faire passer son message.

En fait, elle l’a retournée, carrément.

On nous montre une scène de la vie banale… Une maison avec des enfants et les parents… C’est le soir, il faut donc éclairer… Oui mais juste ce qu’il faut. Pas à giorno !

Alors on voit le père, l’air sévère, qui tourne dans la maison pour éteindre les lumières inutiles.

Et, à chaque fois qu’il éteint une lampe allumée pour rien, il dit: "C’est pas Versailles, ici !"

La campagne a dû plaire, faire son petit effet, parce qu’elle repasse régulièrement ; avec des variantes dans la mise en scène d’une fois à

l’autre mais toujours le même slogan: "C’est pas Versailles, ici !"

Le père pourrait en profiter pour rajouter une autre vieille expression: "Et moi, j' suis pas Rothschild !"

L’humoriste Gad Elmaleh, né au sein d’une famille juive berbère du Maroc raconte que, quand il quémandait, enfant, à sa mère une chose qu’elle ne pouvait pas lui acheter, elle lui répliquait: "Ton père, c’est pas Rothschild !"

Le petit Gad a mis du temps avant de comprendre ce qu’elle voulait dire par là…