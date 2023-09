Neufchâteau: la liste du bourgmestre François Huberty "Agir Ensemble" change de nom et devient "Unis Vers"

Une requalification qui aurait même pu intervenir plus tôt, quand on sait ce que véhicule le label "Agir Ensemble" dont on a cité à maintes reprises le nom dans divers cénacles que ce soit au palais provincial à Arlon lors de l'instruction de l’affaire des fausses procurations électorales, ou encore devant la Cour constitutionnelle en décembre 2019 et enfin, voici quelques mois devant le tribunal correctionnel de Mons.

Sachant que les élus actuels de la majorité n’ont jamais rien eu à voir avec les inculpés de cette liste d’"Agir Ensemble", il était temps d’en changer le nom.

"90% des élus de ma liste se représentent l’an prochain"

Monsieur Huberty, le second nom d’ "Unis Vers" est "La liste du bourgmestre". Cela signifie donc que vous êtes candidat à votre propre succession ?

Oui. C’est rapidement apparu pour moi comme une évidence. Ce travail au quotidien me plaît et me booste. C’est aussi un grand défi qui se présente devant moi, une décision importante. Je suis candidat pour poursuivre avec mon groupe tout ce qu’on a mis en place depuis près de deux ans, puisqu’on est à la manœuvre depuis le mois de novembre 2021. On veut mener les dossiers à leur terme et relever tous les autres défis. Et cela ne manque pas à Neufchâteau.

Avec quels candidats ?

Les mêmes que ceux qui siègent aujourd’hui dans la majorité ?

Ma liste est déjà complète et je peux dire que 90% des élus de mon groupe sont repartant. Il y aura de nouveaux visages, des jeunes et moins jeunes. (N.D.L.R.: Le conseiller indépendant Vincent Parrache semble avoir rejoint la liste de M. Huberty).

Vous changez de nom de liste maintenant, mais n’est-ce pas un peu tard ?

Non. Il fallait attendre que le climat politique s’apaise et change. Je pense que c’est le cas aujourd’hui. Les débats sont plus sereins. On a senti que les choses bougeaient dès les premiers jours de notre installation. Il était temps pour les gens que toute cette agitation cesse. C’était un de nos objectifs en arrivant aux commandes de la Ville. Maintenant qu’il est atteint, on va de l’avant ; d’où ce changement de nom en "Unis vers".

Pourquoi ce choix ?

C’est un peu… universel. Il est à la fois question de rester unis ; d’unir tous les Chestrolais, mais aussi ce "vers" nous permet de décliner nos projets: on est tous unis vers la réalisation de tel projet, vers le sport, vers la culture, etc.

Pourquoi un logo ?

Parce qu’il résume justement cette idée d’unir tous les citoyens de notre commune. Personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. Tout le monde doit se sentir concerné par les projets. Ce logo résume tout à mon sens.

Des esprits un peu potaches pourraient changer le "s" du vers en "t", pour montrer votre ancrage avec le parti vert de Mme Clementz...

(Rires). Je suppose que les écolos feront une liste l’an prochain comme ils l’avaient fait voici cinq ans. On verra après les élections.

Ce sont les citoyens qui décident. Nous, nous concentrons sur notre liste et nos projets qu’on détaillera quand nous ferons campagne.