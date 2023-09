Uno, bonbons et maquillage: dans les coulisses de la Lux Fashion Week d’Arlon

Chacun se prépare un peu comme il le sent pour faire face aux centaines de regards qui se poseront sur eux dans quelques instants. Chez Raquel Lopes, l’ambiance est au rendez-vous ! "Alors, pour ma première interview, j’aimerais qu’on m’appelle Kessia la star !", lance d’emblée, et avec humour, l’une des modèles de la créatrice qui n’est autre que Miss Liège 2023. Avec sa gouaille, Kessia semble contribuer à la détente du petit groupe. "Franchement, nous sommes tous très stressés. Mais c’est un bon stress, certains de notre groupe sont déjà habitués donc cela aide beaucoup aussi", expliquent Océane et Linsey, deux autres modèles de Raquel Lopes. Dans les allées, on peaufine les derniers détails.

Lux Fashion Week - Défilé 2023 Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Jouer et grignoter

Un petit coup de fond de teint sur le visage, un nuage de laque dans les cheveux ou encore un petit bonbon dégusté discrètement derrière un rideau: une friandise parfois bien nécessaire pour calmer une faim soudaine ou une petite crise d’angoisse.

Un peu plus loin, chez Zoé Lurkin, tout le monde est assis en cercle à même le sol. "On fait une partie d’Uno ", nous lance l’une des jeunes filles. Nouk et Délia acceptent, malgré la partie entamée, de répondre à nos sollicitations. "On appréhende quand même un peu, mais nous avons vraiment hâte d’y être ! C’est très excitant !", commentent-elles. Dans ce groupe, seules trois ont déjà défilé. Mais cela ne semble pas poser problème. "Malgré la tension, nous sommes plutôt à l’aise ! Vous voyez, pour se changer les idées, on joue toutes ensemble et on grignote", terminent-elles.

Nous devons quitter les coulisses. Il est à présent temps de laisser les créateurs et créatrices briefer leurs représentants une dernière fois avant de fouler le catwalk.

Une armée de stewards

Dans la salle, le public s’installe peu à peu. Certains traînent au bar, une coupe de champagne à la main. Ils seront aussitôt bien vite redirigés par l’un des nombreux stewards étudiants, comme Ruana, une élève de l’INDA. "Notre rôle est de guider les gens et de répondre à leurs sollicitations. J’apprécie vraiment le contact avec eux, même si c’est un peu stressant. C’est la première fois que je fais cela ", confie-t-elle.

Les projecteurs s’allument, la musique retentit, le public retient son souffle, les yeux s’écarquillent: ça y est ! L’édition 2023 de la Lux Fashion Week peut enfin commencer.