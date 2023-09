Les résidents de La Rose Blanche confectionnent des cupcakes pour lutter contre l’Alzheimer

Ce mercredi matin, les résidents du Domaine n’ont pas hésité à mettre la main dans la pâte et ils ont confectionné une centaine de cupcakes. Trois goûts sont proposés: Chocolat, moka et spéculoos. "L’animation se fait en trois fois, une fois par mois de septembre à novembre", ajoute Laura Bevilacqua. La première vente a lieu ce vendredi 29 septembre. D’autres occasions suivront durant le mois d’octobre et novembre. "Tout le monde peut acheter les cupcakes, que ce soit les proches de nos résidents, le personnel du Domaine de la Rose Blanche ou à l’extérieur, précise-t-elle. Mais, afin de mieux préparer nos cupcakes, nous demandons une réservation à la direction de notre Domaine."

Chaque cupcake coûte un euro et les bénéfices seront reversés à la Fondation Recherche Alzheimer. "Nous espérons avoir le même succès que l’an dernier, voire plus !"

Plus d’infos au 086 21 92 00 ou sur Facebook "Domaine de La Rose Blanche"