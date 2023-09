Celui qui qualifie son art de "vandalisme bienveillant" est aussi un artiste au grand cœur.

Il a soutenu les habitants des communes sinistrées par les inondations en région de Liège, dont la sienne, Theux.

Il a vendu une partie de ses toiles au profit d’une école dévastée, et égayé des panneaux de bois camouflant les habitations. Par ailleurs, un an durant, en 2018, il a créé 100 toiles, ensuite abandonnées aux 4 coins du monde, et devenues propriété de ceux les trouvant. Florkey peint sur des supports recyclés, tels des palettes et bâches publicitaires.

L’exposition est à découvrir dès ce vendredi 29 à 18 h, lors du vernissage, et du jeudi au dimanche en octobre, de 14 à 18 h.