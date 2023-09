François Huberty, bourgmestre de Neufchâteau, devrait devenir député wallon pour les Engagés

Or, si nous connaissons déjà beaucoup de futurs députés régionaux et fédéraux de notre province (Borsus, Laffut et Piedbœuf pour le MR ; Courard et Hanus pour le PS), depuis l’annonce du député régional Collin, figure iconique du PSC puis du cdH puis des Engagés, de ne pas se présenter en 2024, c’est une place de député assurée qui se libère chez les Engagés.

Pas besoin d’un candidat de la société civile

Dans les autres circonscriptions wallonnes, les Engagés misent notamment sur des personnes populaires issues du monde civil pour dynamiser leur mouvement. Nul besoin de cela en Luxembourg, le réservoir des jeunes bourgmestres de la province est suffisamment étoffé pour pallier l’absence de l’ex-ministre René Collin.

Les Engagés n’ont pas encore communiqué sur leur choix. A fortiori n’ont rien confirmé. Mais une rapide analyse de la situation conduit via un entonnoir vers celui qui devrait figurer en tête de liste pour les élections régionales.

Anne-Catherine Goffinet repartante

Anne-Catherine Goffinet députée régionale arlonaise sortante et membre du bureau du parlement wallon est candidate à sa succession. On peut imaginer en toute logique qu’elle garde sa deuxième place sur la liste, place qui l’assure d’un mandat dans le même temps où elle laisse libre la tête de liste pour lancer un nouveau venu. L’arrondissement d’Arlon est ainsi servi.

Benoît Lutgen au Fédéral

Le député européen, bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen conduira la liste au Fédéral en lieu et place de Josy Arens, à la demande de la présidence nationale qui souhaite booster le combat à la Chambre. L’arrondissement bastognard est ainsi assuré d’un élu également.

Il reste en toute logique trois arrondissements que sont Virton, Marche et Neufchâteau, dont l’un devrait bénéficier d’un député wallon.

Une logique de stratégie

Tenant compte des ambitions aux communales, de la popularité, du charisme, du pouvoir fédérateur et des qualités des uns et des autres, de cet équilibre entre les arrondissements, de la répartition homme-femme évidemment, un homme se détache chez les Engagés pour ce siège de député régional, le bourgmestre de Neufchâteau François Huberty.

Le Chestrolais, à l’aise dans ses baskets de président provincial et de bourgmestre, a tout pour devenir un nouvel homme fort du parti dans les années à venir.

Il devrait démissionner de la présidence

On se souviendra que René Collin avait dû démissionner de son mandat de président provincial du parti car les nouveaux statuts ne permettaient pas de cumuler cette fonction présidentielle avec un mandat de député wallon. Mais à l’inverse, rien n’empêche un président provincial de figurer à une place éligible sur une liste électorale, quitte bien sûr à démissionner s’il est élu. Il restera alors aux Engagés à se chercher un nouveau président ou une nouvelle présidente.

Carmen Ramlot et Valérie Lescrenier en suppléantes

Il resterait de la sorte deux arrondissements à "contenter" et trois places intéressantes sur les listes. Virton et Marche se partageront de la sorte les deux premières suppléances, toujours des places prisées, et la deuxième place à la Chambre, une place de combat pour un très convoité 2e siège.

La bourgmestre de Rouvroy, Carmen Ramlot et l’échevine marchoise Valérie Lescrenier sont très régulièrement citées pour occuper ces places. Carmen Ramlot était d’ailleurs déjà 1ère suppléante à la Chambre lors des dernières élections.

.