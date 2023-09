Aménagement foncier à Tenneville: des centaines de propriétaires échangent leurs terres

Ce projet a permis de redessiner un parcellaire agricole plus adapté aux besoins des agriculteurs et de repenser l’aménagement de l’espace rural dans son ensemble.

Vincent Godeaux, vous êtes à la direction de l’aménagement foncier rural, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu’est un remembrement, ou plutôt un aménagement foncier comme on l’appelle aujourd’hui ?

L’aménagement foncier permet de redessiner entièrement les limites des propriétés et exploitations, de remodeler le paysage et de procéder à des travaux. Le tout en faveur de l’agriculture, de la nature et du paysage.

Quels sont les objectifs d’un tel travail ?

Ils sont fixés au nombre de quatre. L’amélioration du parcellaire agricole, l’amélioration de la mobilité douce, la lutte contre l’érosion et les inondations et l’amélioration de la biodiversité.

Un tel remembrement, est-ce vraiment nécessaire ?

Pour remettre le cadastre à plat, oui. Pour aider les exploitants agricoles et les propriétaires. Pour les ruraux, les voiries sont améliorées pour la mobilité douce. On ne peut aussi nier l’amélioration de la biodiversité, enjeu majeur à l’heure actuelle.

Le réaménagement d’Erneuville est exemplatif ?

Oui, ce réaménagement est le seul en province de Luxembourg et il touche à sa fin. Rouvroy vient d’en entamer un également. En région wallonne, on en dénombre 7 pour un total de 19 000 hectares.

Pourquoi n’y en a-t-il pas davantage ?

Car cela prend du temps. Pour celui d’Erneuville, le remembrement a débuté en 1997, les lois ont ensuite changé. Il a repris fin 2015 pour se terminer maintenant.

Comment cela peut-il prendre autant de temps ?

Car les démarches administratives sont longues, il y a 694 personnes concernées dans cet aménagement. Il y a eu quelques recours au juge de paix par exemple. Il y a des documents à obtenir dans des services qui ne répondent pas rapidement. Il faut savoir qu’il y a aussi un manque de personnel, donc ce n’est pas simple. Pour un aménagement foncier, il faut compter entre 5 et 10 ans. Il y a sûrement des communes qui vont se manifester après l’annonce de la fin de celui-ci.

Quels ont été les obstacles dans ce dossier ?

Le manque de main-d’œuvre principalement. On modifie la propriété des gens, donc il y a aussi pas mal de réticents. Il y a eu des discussions pour convaincre tout le monde.

Le monde agricole en ressort gagnant ?

Oui, au lieu d’avoir des accords à l’amiable pour des bouts de terrain, tout est cadastré. On regroupe les parcelles, on les rapproche de l’exploitation. Cela facilite les choses dans le cadre de succession par exemple, les agriculteurs travaillent surtout en échange pour les terres, ici tout est remis à plat.

Visuellement, est-ce qu’on peut voir un impact ?

Pas trop. Il y a des plantations le long des voiries, il y a l’amélioration des voiries agricoles, mais le reste ne se voit guère. Il faut savoir que ces propriétés sont au milieu des bois, hors des cœurs de village.

Il y a-t-il un impact pour les citoyens ?

Ils vont avoir de meilleures voiries pour la mobilité douce (vélo, marche, etc), donc oui.

27 km de voiries

Le périmètre "Erneuville" a fait l’objet de nombreux travaux de voirie. Depuis, ce ne sont pas moins de 20 km de voiries agricoles qui ont été améliorés et autant de voies lentes et chemins qui ont été réhabilités. Il demeure encore près de 7,4 km de voiries à créer ou à rénover.

17 km de haies

Le réseau de haies a été préservé lors de la réorganisation parcellaire. Un maximum de haies a été mis en limite de propriété de manière ce que les circulations agricoles ne les rencontrent pas. Depuis 2008, 4 800 plants d’arbres ont été mis en terre.

Près de 17 km de haies et d’alignements d’arbres seront encore plantés à l’avenir dans cette zone.

Contre les inondations

L’aménagement foncier "Erneuville" a permis la création de bandes enherbées qui seront mises en domaine public.

Des haies seront installées à la perpendiculaire des axes de ruissellement pour limiter l’érosion.

Partage des coûts entre commune et SPW

Les frais de cet aménagement foncier sont pris en charge à 60% par le service public de Wallonie alors que la commune prend en charge les 40% restants.