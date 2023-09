Une classe inclusive ouverte à Assenois (Léglise) en 2024

En effet, les élus communaux ont décidé de créer une classe à visée inclusive dans l’école d’Assenois. "Partant du constat que les écoles spécialisées sont très éloignées de Léglise, nous nous sommes intéressés au sujet, explique Simon Huberty, l’échevin de l’Enseignement. Après avoir visité une telle classe du côté d’Attert, nous avons eu l’idée de développer ce projet à Léglise. L’école d’Assenois a été choisie car elle dispose d’un local idéal pour ce genre de classe."

Une collaboration avec l’école spécialisée de Forrières va voir le jour. "Les enfants qui fréquenteront cette classe inclusive seront inscrits dans l’établissement spécialisé de type 3, explique l’échevin. Ils seront encadrés par des professeurs détachés du spécialisé. Ces enfants profiteront de tous les temps libres avec l’ensemble des autres jeunes de l’école et des excursions en commun pourront être organisées." Elodie Gillet, cheffe de file de la minorité, demande si cette classe ne concernera que la population de Léglise. "On ne va bien évidemment pas refuser des enfants des communes voisines, précise Simon Huberty. On espère néanmoins que d’autres Communes vont suivre le pas en la matière afin d’avoir une offre plus complète dans la province."

La place du Marché doit être repensée

Autre dossier, la Commune va prochainement acquérir un terrain à proximité de l’école d’Ebly. Une décision de principe a été votée lors du conseil communal. "Le but de cette acquisition est d’agrandir la cour de l’école, explique Simon Huberty. L’espace actuel est grand, mais ne propose que du dur. L’idée est d’aménager une cour végétalisée où les coins d’ombre et les espaces verts seront plus nombreux." Ce projet devrait se concrétiser pour le début de l’année scolaire prochaine.

La Commune doit encore rencontrer les propriétaires du terrain pour fixer un prix de vente. Les démarches administratives suivront ensuite leurs cours.

Toujours en matière d’aménagement, la Commune souhaite repenser la place du Marché à Léglise. "Celle-ci n’est pas toujours adaptée au marché, qui se tient tous les mois, explique l’échevin Stéphane Gustin. De plus, nous rencontrons des problèmes en matière de sécurité routière aux abords."

L’idée est de trouver un auteur de projet capable de redessiner la place. "Nous souhaitons revoir la fonctionnalité des différents bâtiments de la place, poursuit l’échevin. Il faut également repenser les raccordements en électricité et en eau pour les diverses manifestations." La réalisation du projet n’est, bien évidemment, pas pour tout de suite vu les nombreuses démarches à effectuer.

Prix de l’eau: abstention de la minorité

Le prix de l’eau à partir de 2024 a été fixé à 2,954€/m³. Un coût jugé excessif pour la minorité qui s’est abstenue. L’important travail qui consiste à remplacer les conduites d’eau se poursuit dans la commune. Sur les 125 km de canalisations à remplacer, 30% du travail a déjà été effectué. Au printemps prochain, les travaux débuteront dans les villages de Winville et Volaiville.