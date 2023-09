"Terre amoureuse", un spectacle conté à la Ferme du Monceau le 8 octobre

Il aborde les thématiques du développement durable, du local et de l’équitable. Ce spectacle familial, créé et narré par Marie Bylyna, s’inscrit dans le cadre de la Semaine du Commerce équitable et est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles (prix: 3 euros, sur réservation auprès d’Angélique Créer au 061 26 09 95 ou angelique.creer@vauxsursure.be)