Nassogne: 80 artistes ont partagé leur passion le temps d’un week-end

Puis samedi et dimanche, les amoureux et curieux d’art ont été très nombreux à sillonner la commune lors du Parcours d’artistes, pour aller à la rencontre de quelque 80 artistes et artisans, du jamais vu en sept éditions, en vingt lieux dans sept villages.

Peintres, photographes, sculpteurs, musiciens, vanniers, vitraillistes, dessinateurs, restaurateur de radios anciennes, écrivaine, coutelier, lainière et on en passe, ont offert à découvrir leur passion à domicile, dans leur atelier, une église (Nassogne et Lesterny), à la résidence Catherine Mafa, à la Gatte d’or, au photo club de Nassogne ou encore au château de Grune.

"On a commencé en 2009 avec 25 ou 30 d’artistes, puis il y en a toujours eu plus", se félicite Fabrice Mertens, animateur et programmateur au centre culturel, qui n’a pas compté ses efforts pour offrir le tableau le plus étoffé, varié et qualitatif possible.

"Pour diverses raisons, une trentaine des 74 de 2022 n’en était plus. Mais plus encore nous ont rejoints. Des personnes qui ont emménagé dans l’entité, qui n’osaient pas montrer leurs œuvres,etc."

"Les gens ont besoin de cela"

Fabrice Mertens insiste par ailleurs: "Le Parcours d’artistes est un moment privilégié de rencontres. Par exemple, Willy Marchal, luthier, a fait la connaissance d’un autre luthier, Lionel Maertens, de Wellin. Il s’agit bien sûr aussi d’une belle vitrine pour les exposants. Il peut également susciter des envies dans le chef des visiteurs."

Si une brochure, avec notamment une carte, était disponible, le public avait évidemment quartiers libres.

"Le Parcours d’artistes, ce n’est pas comme un marché avec des échoppes où on suit un sens bien précis, complète Justine Baudot, directrice du centre culturel. Les gens choisissent les endroits ou se déplacent au hasard. Ils s’offrent à leur guise des rencontres de qualité et pleines d’humanité, et des explorations. Ils ont besoin de cela."

Un besoin certes parfaitement assouvi, mais tous ont déjà hâte de découvrir le 8e Parcours d’artistes, et nombre de ceux-ci de les accueillir à nouveau aussi.

Collectif créatif et œuvre commune

Elodie Bosendorf, animatrice, chargée de communication: "On va mettre en place un collectif créatif. Une réunion aura lieu le 10 octobre à 14h à la maison rurale. L’idée est de créer chaque année une œuvre collective, réunir les gens, tout qui le souhaite, autour d’une démarche créative. Chacun réaliserait une œuvre identique, sur base d’un mode d’emploi. Le tout colorera les Tilleuleries, et pourquoi pas les abords du hall omnisports."

Une œuvre commune géante en souvenir

Les portes fermées, les artistes se sont retrouvés dimanche soir à la maison rurale. Ils ont été remerciés par l’équipe du centre culturel. Chacun a aussi déposé une création personnelle sur un mobile géant, pour donner naissance à une œuvre commune. "Sans leur énergie et leur bienveillance, l’événement n’existerait pas, insiste Fabrice Mertens. Ils vont aussi chercher nombre d’artistes."

Artistes et visiteurs ont été auditionnés

Peut-être les avez-vous croisés ! Peut-être même vous ont-ils auditionné ! Les inspecteurs Cactus et Myosotis, de l’Alvéole Théâtre, ont investi plusieurs surfaces d’exposition. "Ils ont récolté la parole de 33 personnes, pour connaître leurs attentes, explique Justine Baudot. Plusieurs artistes ont déclaré souhaiter un espace de création commun".