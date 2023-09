Le presbytère de Bonnert est devenu une belle maison de village

Avant le traditionnel couper de ruban, le bourgmestre Vincent Magnus a insisté sur le fait qu’une maison de village était bien plus qu’une simple structure de pierre et de ciment. "Elle est le symbole vivant de votre communauté, le centre névralgique de votre identité villageoise, le lieu où naissent le dynamisme et la vitalité qui font de Bonnert un endroit si spécial. Nous savons que nos villages sont le moteur de notre commune, le lieu où l’authenticité et la tradition se mêlent à la modernité et à l’innovation."

L’échevin des Travaux, Kamal Mitri, a quant à lui parlé chiffres. Les travaux ont débuté le 15 mars 2021 et auraient dû durer 120 jours, il en aura fallu 90 supplémentaires. Ils se sont donc terminés le 21 novembre 2022. Le coût de cette belle rénovation est de quelque 630 000 €. Et l’échevin de conclure. "Nous ne sommes pas peu fiers d’avoir redonné vie à ce bâtiment qui était insalubre".

Un merci chaleureux a été adressé à l’architecte Henri Poncin, aux ouvriers de l’entreprise Hommel et à tous les bénévoles du village qui ont consacré pas mal de leur temps libre et leur énergie pour faire de cette maison de village une belle réalité.