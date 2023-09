La Régie communale autonome de Neufchâteau est endettée: mais est-ce si grave, docteur?

Après la prestation de serment des 5 élus du premier Conseil communal des jeunes, le conseiller Olivier Rigaux (maj) qui est aussi président de la Régie communale autonome présente les comptes de celle-ci: le déficit global était de 98 000€ en 2021 et se monte à 67 438€ pour 2022. Il explique: "Malgré les activités et les achats consentis, on est dans une courbe qui s’arrondit car la dette a diminué de 30%. Le plan d’entreprise de 2024 prévoit un déficit de 44 000€ ; c’est encore beaucoup, mais la diminution se poursuit.", précise-t-il encore. Il ajoute: "L’aquapark a été loué en 2022, puis acheté en 2023 ; on a acquis aussi le ponton."

Le conseiller Pierre Otjacques (min.) met en garde: "C’est bien de réduire le déficit, mais les dernières acquisitions dont on parle ici sont en déficit et vont encore gonfler la dette. Les maîtres-nageurs coûtent cher aussi et des parents considèrent l’aquapark comme une garderie".

Olivier Rigaux: "On doit améliorer la communication pour que la zone de baignade ne soit pas une garderie pendant que des parents font leurs courses ! Si dans les chiffres on isole l’aquapark du reste, il est déficitaire. Il faut voir l’ensemble des activités qui profitent de l’aquapark et qui génèrent du profit ; cela compense. C’est par exemple le cas des pédalos qui ont continué à fonctionner grâce à l’aquapark qui attire les gens. Cela ne justifie pas son achat, mais c’était moins cher que de le louer."

Vers un partenariat privé-public pour renflouer les caisses de la Régie ?

Yves Evrard: "La courbe que vous évoquez et qui prévoit un déficit de 45 000€ en 2024 ne mentionne pas qu’on est en négatif, alors que la Commune renfloue les caisses de manière significative. La méthode Coué a ses limites. Essayez donc de trouver des partenaires financiers et des activités qui génèrent de l’argent. Je rappelle que le déficit cumulé est de 668 000 euros ! Cela nous oblige, comme mandataires, à avoir une approche plus proactive pour juguler le déficit."

Olivier Rigaux: "On réfléchit déjà à développer d’autres activités lucratives et ces projets vont être discutés au conseil d’administration. On va passer par un partenariat privé-public."

Les comptes de la RCA sont votés à l’unanimité.

Les dates des ventes de bois de chauffage et marchands sont connues

La vente de bois marchand aura lieu le 17 octobre à 10 heures au relais Saint-Christophe, annonce l’échevin Jacques Cheppe: "Il y aura 4555 m³ de grumes de résineux et 617 m³ de grumes de feuillus et 781 m³ de houppiers", détaille-t-il.

Le conseiller indépendant Vincent Parache regrette, dit-il, "que les plus beaux lots ne sont pas réservés aux citoyens, mais aux marchands".

M. Cheppe rétorque qu’il est en contact régulier avec le DNF et qu’il n’a jamais entendu parler de cela. Il annonce que la vente de bois aux particuliers aura lieu à Namoussart le 3 octobre.

Le mausolée de la Première Guerre mondiale de Montplainchamps n’aura pas les subsides escomptés

L’échevin Jacques Cheppe fait le point sur la restauration du mausolée franco-allemand de Montplainchamps: "Le Commissariat général au Tourisme (CGT) nous a fait savoir qu’il ne pourra pas subventionner tout le projet."

Yves Evrard: "On constate que par rapport au projet initial, la part communale a doublé: de 45 000€ à 80 000€ ! Mais je répète que c’est un projet raisonnable et légitime puisque nous avons un devoir de mémoire. Je regrette la manière dont le dossier a été monté. Je comprends que le CGT est plus strict, mais cela, ce n’est pas une nouvelle !"

Jacques Cheppe: " Nous sommes tenus à ce que le CGT nous impose. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher vos chiffres ! Dès le départ, nous étions dans les mêmes chiffres qu’aujourd’hui. Venir dire qu’on s’est trompé du simple au double, c’est fort, ça."

Unanimité des votes.

M. Evrard demande dans la foulée pourquoi les cimetières militaires de Neufchâteau n’ont pas été retenus comme le sont les voisins gaumais, au rang de patrimoine de l’Unesco.