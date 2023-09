La clignette wallonne de Michel Francard: "Pus hôt k’ on grimpe su la chieule, pus’ k’ on montère ès’ dèrî" (vidéo)

Contrairement à des expressions gaumaises déjà présentées, celle-ci ne pose pas de problème de compréhension littérale. Il vous suffit d’identifier le mot chieule « échelle » et peut-être aussi ès’ dèrî, qui signifie « son derrière ». D’où la signification littérale : « Plus haut on grimpe sur l’échelle, plus on montre son derrière ».

Sans doute, mais encore? L’humour de cette expression s’apprécie au sens figuré : « Plus vous êtes en vue dans la société, plus vous êtes exposé au regard public. » Et plus vous devez être irréprochable…

Cette formule s’applique par exemple à une personnalité publique qui se fait donneur de leçons, alors qu’elle est loin d’être irréprochable. Comme ce politique qui prêche la sobriété alors qu’il est connu pour ses excès de boissons. Ou cette vedette de l’écran qui loue la générosité alors qu’elle est elle-même un modèle d’avarice.

L’expression gaumaise s’inscrit dans un ensemble de locutions proches qui sont parfois plus explicites. On entend par exemple dire, en français : « On ne monte pas au mât de cocagne avec un trou au pantalon. » Ou, plus clairement dit : « Quand on monte à l’arbre il faut avoir le cul propre. » Ou encore : « Quand le singe veut monter au cocotier, il faut qu’il ait les fesses propres. »

Après ces recommandations, il ne me reste plus qu’à tirer l’échelle…

