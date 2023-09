Gouvy : 50 artistes pour une première biennale dès ce week-end

Il s’agit d’une biennale des arts. Biénnale qui se tiendra dès ce week-end et jusqu’au 8 octobre. Mis sur pied par le service culturel de la Commune, elle rassemblera plus de 50 artistes et artisans. "Le projet comprend deux pôles. D’une part, une exposition commune au château de Gouvy intitulée “(Re)visite du bois” et, d’autre part, l’ouverture de plusieurs ateliers d’artistes, disséminés dans différents villages de la commune", note Marine Winand, échevine de la Culture.

Elle enchaîne en mettant en avant les objectifs de cet événement: "Cette biennale vise à étendre l’art à la vie locale et également à rassembler artistes et artisans, professionnels et amateurs".

Trois prix à la clef

Il y en aura pour tous les goûts et tous les styles: peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes, designers, ébénistes. Une saine émulation animera ces créateurs. En plus de se voir offrir un espace d’expo, trois prix, celui du public, des enfants et du jury seront octroyés à l’issue de la manifestation. De quoi mettre en avant le travail et la sensibilité de ces artistes.

Il ne faudra cependant pas traîner pour se plonger dans leur monde et découvrir leurs diverses facettes. La biennale, du moins l’exposition au château, sera accessible ces samedi 30 septembre et 7 octobre, dimanche 1er octobre, de 10 à 18 h, mercredi 4 octobre de 14 à 17h et dimanche 8 octobre, de 10 à 17 h. Notons également que le samedi 7, à 20 h 30, toujours au château, le film "Du/el", de la réalisatrice Jellie Dekker, sera projeté, en compagnie de cette dernière. Ce film a été tourné dans la région, particulièrement à Wathermal.

0495/146 980 ou dorina.muntean@gouvy.be