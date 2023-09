Bientôt des travaux sur les voiries à Corbion et Vivy

Pour le reste, il a été question des travaux extraordinaires de voiries 2023. "Beaucoup de travaux étaient prévus, mais avec les estimations, nous avons dû faire des choix, indique Alain Houthoodft. Les travaux ciblés sont la réfection de la rue du Sommet à Corbion, la réfection d’une partie de la route Vivy-Mogimont, côté Vivy, où la voirie est complètement détruite." Il est aussi question de la pose d’avaloirs et de filets d’eau à certains endroits de Mogimont. Un point approuvé à l’unanimité. "Ce sont des travaux qui doivent être réalisés, mais c’est vrai qu’il faudrait un budget plus conséquent car d’autres travaux doivent également se faire", signale Julien Rochet qui en profite, un peu plus tard, pour demander s’il était possible de réfléchir à la pose permanente de ralentisseurs aux entrées de la Ville. "Le Collège a écrit pour aller dan ce sens. Avec des ralentisseurs à, au moins, deux entrées de Ville", a répondu Patrick Adam.