Bastogne : tous les abribus seront rénovés d’ici 2024

Jusqu’au printemps 2024, ils seront tous remplacés, rénovés ou encore déplacés pour plus de sécurité à la suite du travail réalisé par les services techniques communaux. Quelque 250 000 euros sont dévoués à ce projet, avec l’espoir d’une subsidiation entre 60% et 80% de la société régionale wallonne du transport (SRWT). Quatorze seront remplacés et installés sur un espace conçu pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Ils seront tous équipés d’un banc et d’une poubelle. Voici les endroits retenus: rue de la Californie, Isle-le-Pré (grand route), Al-Hez (centre), Michamps (route d’Oubourcy), Livarchamps (centre), Lutrebois (église), Cobru (centre), Hemroulle (centre), Senonchamps (église), Bras (carrefour Benonchamps), Bourcy (terrain de foot), Vaux (carrefour), Wicourt (grand route) et Foy (carrefour N30).