Première à Neufchâteau: cinq élus du conseil communal des jeunes ont prêté serment ce mercredi soir

C’est la première fois que la Ville se dote d’un conseil communal des jeunes réservé aux Chestrolaises et Chestrolais de 12 à 16 ans. Ils et elles pourront en effet rester en poste jusqu’à l’âge de 16 ans.

Ce conseil des jeunes devrait donc s’étoffer avec les années. Pour l’heure, les cinq premiers élus sont: Jade Klein, Julia Salgado Lago, Océane Swarts, Dany Fransolet et Ewan Vignix.

L’impôt des personnes physiques diminue d’un dixième de point

Le bourgmestre annonce qu’on va baisser le taux de l’impôt des personnes physiques (IPP) "comme c’est le cas depuis deux ans. Nous étions à l’époque à 7,6%. Ce sera 7,3% en 2024", rappelle-t-il.

Le conseiller Yves Evrard (min.): "Je m’en réjouis, mais je rappelle que la baisse est symbolique et cosmétique. Baisser un peu à chaque fois est une bonne manière pour en parler tous les ans. Soit on prélève des taxes pour avoir un effet levier pour des projets qui profitent au bien être de tous, soit on les baisse", explique-t-il. Unanimité.