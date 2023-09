Les stylistes de la Lux Fashion Week (8/10): retour de voyage pour Damien Ducobu

"Cette seconde participation me force à accoucher de quelque chose, de créer une nouvelle collection. Je n’arrive pas encore à vivre de la mode. Mais je fais tellement d’autres choses dans la création. Je travaille dans le design intérieur en 3D, dans le luminaire de luxe pour une société belge. La création, ce n’est pas que de la mode. Mais participer à la Lux Fashion Week me permet de rester alerte. Elle me permet de respirer un peu, de m’aérer l’esprit pour mieux réfléchir. Si je n’avais pas participé cette année, je n’aurais pas continué dans la mode."

Pour son second défilé sur le catwalk, le Léodégarien évoque un retour de voyage à bord de son navire Amirale. On retrouve dans la collection intitulée The New World-Butterfly Empire qu’il présente, ses incontournables sacs à main en mohair et le jeans italien brut, pièce universelle très présente sur les mannequins.

Avec une nouveauté. "J’introduis cette année le cachemire dans les gilets qui seront aussi davantage structurés, avec des manches taillées. Ce seront des pièces moins cocooning. Il y aura aussi du motif tartan pour le côté fantaisie du créateur."

Le coup de pinceau de Dusch

Damien Ducobu n’est pas vraiment seul dans la réalisation de cette collection signée également du peintre Dusch. "C’est un ami et il a accepté d’adapter son travail sur mes pièces de textiles. Il apporte une touche originale, pour un effet “waouh”. C’est une belle collaboration. Je suis vraiment impatient de pouvoir présenter cette collection à Arlon."

www.damlaws.com

Instagram: Damlawsbydamienducobu