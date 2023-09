Les stylistes de la Lux Fashion Week (7/10): Zaïre, la collection congolaise de Raquel Lopes

Raquel Lopes est novice dans le secteur de la création. Pourtant, elle a toujours baigné dans cet univers. "Je viens d’une famille où la couture est très présente, explique-t-elle. De base, je voulais être pédiatre. Mais j’étais attirée par les vêtements que ma maman créait à l’époque. J’ai donc entamé des études dans la mode à Liège puis à Bruxelles."

"Une population représentée derrière chaque vêtement"

Pour sa collection, Raquel Lopes s’est inspirée de ses origines congolaises et angolaises. "J’ai toujours aimé la manière dont les femmes s’habillaient dans les années 80-90, reprend-elle. C’est une collection dans laquelle j’ai tout donné. J’ai fait beaucoup de recherches sur les tenues que nos mamans portaient à l’époque mais aussi celles que nous portons aujourd’hui. Avant, chaque pièce portée déterminait de quelle classe sociale venaient les femmes. Il y avait une population représentée derrière chaque vêtement. On savait d’où elles venaient."

Si beaucoup de personnes s’attendent à voir des couleurs vives sur le podium, ce ne sera pas le cas. "On sera sur du noir, affirme encore la créatrice. Le noir a toujours été classe et il se portait avec des bijoux très voyants. Il y aura également du rouge en référence au drapeau du Zaïre, et quelques pièces à motifs léopard."

Pour Raquel Lopes, cette première participation signifie beaucoup. "Je suis de nature timide et réservée, dit-elle encore. Mais dans ce secteur, il ne faut pas l’être. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir mon travail sur le podium et surtout, d’avoir des retours constructifs."

www.rlopes.be

Page Facebook: RLopes