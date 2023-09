Petit rappel. En juin dernier, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué de la Région wallonne recalaient le projet éolien porté par Engie-Eneco sur des terrains communaux à Mabompré. Celui-ci comptait six éoliennes implantées en zone forestière au plan de secteur avec une hauteur et 210 mètres maximum, avec pour but de couvrir la consommation de 16 000 ménages. Suite à ce refus des fonctionnaires, les opérateurs avaient alors introduit un recours durant lequel plusieurs instances avaient été sollicitées pour avis.

Au final, quatre ont émis un avis défavorable, à savoir le Pôle Aménagement du territoire, le Pôle Environnement, le Parc Naturel des Deux Ourthes et le Département de la Nature et des Forêts (DNF). Parmi les raisons évoquées, on retrouve la qualité biologique du massif forestier relativement forte ainsi que la présence de nombreux oiseaux et chauves-souris. "À la suite de ces avis, les fonctionnaires, en recours, ont proposé de refuser le permis sollicité. Willy Borsus était favorable au refus, explique sa porte-parole, Pauline Biévez. Tandis que Céline Tellier était favorable à l’octroi. Quand les opinions des Ministres divergent, on ne délibère pas et cela revient à la décision de première instance. En l’occurrence, ici, c’est un refus. Cela n’enlève rien à l’initiative de la Commune dont le Ministre soutient le principe, mais sa décision repose sur les avis défavorables et sur l’impact sur la zone naturelle et sur le paysage. Ceci ne présage en rien la décision dans l’autre dossier éolien (NDLR: au bois de Cedrogne)."

La Commune se dit déçue

Ce n’est pas un secret, la Commune de Houffalize souhaite avoir la main sur les projets éoliens sur son territoire, le but étant que l’ensemble des citoyens bénéficient des retombées financières, ce qui ne serait pas le cas si des éoliennes venaient à s’implanter sur des terrains privés. "Nous sommes déçus parce que le projet était extrêmement bien ficelé, explique l’échevin Philippe Cara. Le projet présente énormément d’avantages et très peu d’avis négatifs. Là où on s’étonne de cette décision, c’est qu’il existant une participation de 30% de la Commune et des citoyens. C’est du jamais vu. Maintenant c’est vrai, quatre instances ont rendu un avis défavorable. Mais sur combien d’instances sollicitées ? Une quinzaine ? C’était un travail de politique locale magnifique d’autant que c’était au profit de tout le monde. Nous aurions reçu 116 000 euros par éolienne et par an. Une somme à redistribuer. C’est énorme, à l’heure où les Communes doivent être de plus en plus autonomes financièrement car de plus en plus abandonnées par la Région Wallonne."

Philippe Cara continue. "Nous aurions eu un mode de financement jamais atteint pour une commune rurale de 5 200 habitants comme la nôtre. C’est rare d’avoir un dossier aussi positif. Refuser le projet pour quatre avis négatifs, c’est un peu facile. Des avis négatifs, il y en aura toujours mais ici, tous les feux étaient au vert. Nous ne comprenons pas alors qu’il existant un intérêt public majeur." La Commune est donc déçue. Les promoteurs, quant à eux, peuvent encore saisir le Conseil d’État s’ils le souhaitent. Reste à voir s’ils le feront...