La bataille de 1793 reconstituée à Arlon durant tout le week-end

Samedi et dimanche, Arlon va en effet vivre au rythme de la bataille du 9 juin 1793 entre Français et Autrichiens. "Les gens nous ont dit:"Cela fait huit fois qu’on voit des Romains !"Je m’étais rendu compte en allant à Paris que le nom d’Arlon était inscrit sur l’Arc de Triomphe, j’ai proposé au Royal Office du Tourisme et à l’échevin Laforge, deux ou trois idées", commence Fabrice De Backer, archéologue de formation.

Avec une verve étonnante, le prof d’histoire de l’ISMA rappelle que "la bataille de 1793" devrait s’appeler la "Bataille pour Arlon" car elle a eu essentiellement lieu aux alentours "du Quick à Weyler en direction du Wolberg et vers le Hirtzenberg. La cavalerie s’est entre-tuée entre Barnich et Sterpenich."

Une première grande victoire des révolutionnaires après Valmy.

Un raid

Les Français révolutionnaires voulaient saisir les munitions gardées à Arlon qui permettaient de soutenir l’armée autrichienne opérant en Belgique. "Elles marchaient au pas de charge, s’encourageant en criant"Vive la République !"" lit-on sur Wikipédia. Après la Bastille, les révolutionnaires voulaient bouter dehors les étrangers des pays voisins.

"Les Autrichiens étaient chez eux, c’était les Pays-Bas du Sud. Des Français royalistes les avaient rejoints."

Les occupants pouvaient compter sur des Wallons, Tchèques, Hongrois. Un chiffre pour comprendre l’ampleur ? "8 000 Autrichiens sont restés sur les hauteurs. Ils ont installé des canons et ont tiré sur tout ce qui passait. Dès qu’ils ont vu que le verrou avait cédé suite aux attaques des Français, ils ont opéré leur retraite vers Luxembourg." Dans des récits d’époque on qualifie Arlon, de "misérable place accessoire", mais on reconnaît la vue imprenable du Hirtzenberg.

Trésor de guerre

Qui a gagné ? "Cela dépend ce que l’on appelle gagner. Les Français ont réussi à prendre la ville, mais cela leur a coûté très cher en matériel, en hommes et en cavalerie. Les Autrichiens ont perdu la ville mais sont repartis avec le trésor de guerre, la nourriture et les canons. Ils sont revenus quelques jours après, commente Fabrice De Backer. On a un grand champ de bataille dans la région. Un monsieur d’Autelbas m’a raconté que son grand-père avait une quinzaine d’Autrichiens enterrés dans son jardin."

Finalement, les Français feront leur come-back en 1794, en brûlant l’abbaye de Clairefontaine, avec une armée de métier pour reprendre de la ville. "Les Français ont pris la ville et le blé puis sont repartis. Les Autrichiens sont revenus comme en 1793 pour prendre possession de la ville en apportant de la bière et du jambon aux habitants, car les gens du Pays-Bas du Sud n’étaient pas fans des Français."

Ceci dit, quelques semaines plus tard, Jourdan traversait la Meuse et triomphait à Fleurus, le 26 juin 1794. La Belgique passait alors bien aux mains des révolutionnaires français.