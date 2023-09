Un espace où les enfants peuvent exprimer la paix au Bastogne War Museum

Pour l’occasion, une centaine d’élèves de plusieurs écoles primaires de la commune ont été conviés au BWM. Après quelques discours, les jeunes représentants de chaque classe, munis de craies de différentes couleurs et du modèle de leur dessin, ont décoré pour la première fois l’endroit. Ce dernier est également le lieu de l’exposition Anthropoïde, qui retrace le massacre de Lidice (République Tchèque) en 1942, ce qui n’est pas un hasard. "Sur 105 enfants, seuls 17 ont survécu à la guerre, précise Mathieu Billa, directeur du BWM. Cela ajoute donc une dimension symbolique, d’autant que les roses plantées par les ambassadeurs de la Tchéquie et de l’Allemagne avec le bourgmestre Benoît Lutgen."

Suite aux échanges avec la Ville d’Hiroshima

Ce n’était pas le seul aspect symbolique puisque, parmi les dessinateurs en herbe du jour se trouvaient deux enfants venus d’Ukraine. Eux plus que quiconque saisissent la valeur de la paix. Et ils ont visiblement pris du plaisir à dessiner la paix, comme tous les jeunes artistes du jour. "Si avant, nous n’avions pas d’inquiétude sur la paix chez nous, maintenant, la guerre n’est pas loin", a d’ailleurs commenté dans son intervention le Premier échevin, Philippe Collignon, qui représentait la Ville de Bastogne. Également invité pour l’événement, Michel Cornélis, président de l’ASBL Tourisme Culture et Patrimoine, a, lui, expliqué aux jeunes que "vous vous rendrez compte plus tard que chaque individu peut, à son niveau, œuvrer pour la paix. Votre participation est importante".

Ce projet pédagogique a vu le jour suite aux échanges avec la Ville de Hiroshima, membre de l’organisme "Mayors for Peace", dont Bastogne fait également partie, à l’instar de 8 286 autres villes dont Verdun, Wiltz, Coventry et plusieurs Communes de notre province. En adhérant à cette organisation, les Communes membres s’engagent à contribuer à l’instauration d’une paix mondiale durable par le biais de projets, d’actions. Ce nouvel espace en est une illustration. Adresser un message de paix tout en s’amusant à dessiner sur le sol ne peut qu’envoyer de bonnes ondes dans un monde qui en manque parfois cruellement.