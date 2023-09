Séraphin: deux romans adaptés aux plus jeunes à Rouvroy

Des romans adaptés

Comment dans les versions originales, on retrouve dans ces deux romans les mêmes personnages. Dans le premier tome, l’histoire se concentre toujours sur Dimitri, harcelé depuis son enfance en raison de son TDAH et qui décide d’en finir. Il se retrouve alors au royaume de Séraphin où il rencontre d’autres enfants et adolescents qui ont souffert, ont été malades, victimes de maltraitance ou d’un accident. Le nouvel ouvrage met en avant Clara, une petite fille malade qui vit avec sa mère. Son rêve: aller en Laponie. À son arrivée au royaume de Séraphin, cette dernière fait connaissance des autres dont Dimitri. "Je voulais me concentrer sur le harcèlement et la maladie et continuer à traiter le thème de la différence (trouble de l’apprentissage, cécité, etc.) qui fait partie de la diversité de notre monde". Par rapport aux versions originales, les tomes jeunesse ont connu quelques adaptations. "Dans le premier ouvrage, j’alternais les points de vue et j’ajoutais les passages sur terre par exemple. Ici, j’explique juste brièvement les raisons pour lesquelles chacun se retrouve au Royaume de Séraphin. Dans le second, j’ai par exemple enlevé les parties concernant la manière dont les parents gèrent leur deuil. Je me focalise sur les jeunes et ce qu’il y a dans leur tête". Pour éviter les incohérences chronologiques notamment, l’auteure a dû effectuer quelques adaptations ce qui a rendu le travail assez complexe.

Si le second tome vient tout juste de sortir, Mélodie Ducœur se réjouit des retours reçus pour le royaume de Séraphin. "J’écris pour avoir un impact, pour amener plus de tolérance et lutter contre le harcèlement. Je suis contente de voir que certains ont lu le 1er livre et étaient pressés à l’idée de dévorer le second. Les enseignants sont aussi attirés. Un collège de Longuyon m’a demandé d’intervenir en classe le 9 octobre à l’occasion de la journée contre le harcèlement. À Libramont, une classe a également choisi de lire le livre qui fait donc son chemin dans les écoles".

Les deux ouvrages sont disponibles dans les librairies, les réseaux de distribution habituels ainsi qu’auprès de la maison d’édition Plumes de Cœur, également en version numérique. www.plumesdecoeur.com