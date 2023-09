Olivier Vandecasteele a participé à l’édition record du Doc’Riders à Marche

Un record de participation, avec 398 cyclistes pour 131 équipes de 3 ou 4 éléments, contre 75 en 2022.

Un record au niveau de la cagnotte aussi, avec 261 235 € récoltés au profit des projets que l’ONG mène en Belgique et aux quatre coins du monde.

"Nous avons toujours visé les 250 000 €. Atteindre cette somme après cinq éditions, c’est une belle réussite", applaudit Alexandre Seron, responsable communication de l’événement.

Encouragé notamment au départ par le mayeur André Bouchat, le peloton s’est élancé des Pères Franciscains sur 100 ou 200 km à boucler en moins de 24 heures, principalement sur les voies lentes du Pays de Famenne. Avec dans ses rangs des équipes de tous bords. On a notamment vu des équipes de la Commune de Nassogne Hotton, une autre de la Maison médicale de Marche. Des équipes qui ont chacune récolté 1 500 € minimum et dont la générosité fera le bonheur de maintes populations.

Pour le moment, Médecins du monde est notamment actif au Maroc suite au tremblement de terre. "Nous aidons aussi les migrants qui empruntent la route des Balkans, et y subissent des choses horribles à la frontière avec la Bosnie, dont des humiliations physiques et psychiques, ajoute entre autres Alexandre Seron. Nous sommes bien sûr aussi très présents en Belgique, auprès de gens qui n’ont pas accès aux soins de santé. Le Covid et la crise économique qui ont laissé des traces. Des Belges moyens ont du mal à nouer les deux bouts, et ne savent plus consulter un médecin ou se payer des médicaments."

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour un 6e Doc’Riders, à Marche encore, les 14 et 15 septembre 2024.